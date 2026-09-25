Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 25-9: Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đã bàn giao gần 79% mặt bằng

* Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tham quan các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tại Đồng Nai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang tìm hiểu, trải nghiệm thực tế mô hình Robot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Chiều 24-9, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang dẫn đầu đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại một số mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đồng Nai; Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố Đồng Nai và Không gian đổi mới sáng tạo tại Trường đại học Lạc Hồng (phường Trấn Biên).

Trong đó, tại Trung tâm IOC thành phố, đoàn đã được nghe đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai giới thiệu tổng quan về Trung tâm IOC thành phố với lĩnh vực, chức năng nổi bật đang được khai thác để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo thành phố, như: hệ thống theo dõi, giám sát các dự án trọng điểm; nhóm dữ liệu hành chính công, nông nghiệp - môi trường, y tế, giáo dục, bản đồ số, trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI); tính năng lắng nghe thông tin trên môi trường mạng xã hội…

Ngoài ra, đoàn còn được nghe giới thiệu nền tảng quản lý khu phố/ấp DC4.0 và ứng dụng Công dân số (Dong Nai City) vừa được ra mắt vào giữa tháng 9-2026.

Tại Trường đại học Lạc Hồng, đoàn đã tham quan, trải nghiệm thực tế thư viện công nghệ STEAMHub và có buổi làm việc, trao đổi với ban giám hiệu nhà trường về phát triển không gian đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ, nhất là công nghệ robotic.

* Thủy điện Trị An tăng lượng xả qua đập tràn, người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa ngập úng

Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa lúc 8h sáng 24-9-2026. Ảnh: Quang Huy

Ngày 24-9, Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả qua Đập tràn điều tiết hồ chứa, trong bối cảnh lưu lượng nước về hồ ở mức cao và thời tiết trên địa bàn Đồng Nai có mưa nhiều, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại một số khu vực vùng hạ du.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 16h ngày 23-9, lưu lượng nước về hồ Thủy điện Trị An đạt 2.260m³/s, trong khi lượng nước xả qua đập tràn đang ở mức 276m³/s. Trước diễn biến nguồn nước về hồ, Công ty Thủy điện Trị An thực hiện điều tiết tăng lượng nước xả qua đập tràn nhằm bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du. Cụ thể, từ 8h ngày 24-9, lưu lượng nước xả qua đập tràn được nâng lên 406m³/s. Đến 12h cùng ngày, lượng xả tiếp tục tăng lên 586m³/s, cao hơn 180m³/s so với thời điểm 8h.

Đáng chú ý, tổng lượng nước xả xuống hạ du, bao gồm nước qua đập tràn và nước qua tua-bin phát điện, có thể dao động từ 866m³/s đến 1.206m³/s từ 8h và từ 1.046m³/s đến 1.386m³/s từ 12h ngày 24-9, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia.

Việc tăng lượng xả diễn ra trong bối cảnh thời tiết có mưa nhiều, một số khu vực trên địa bàn Đồng Nai và vùng hạ du các sông có nguy cơ xảy ra ngập úng. Do đó, người dân sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, mực nước và thông tin điều tiết hồ để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

* Ngập lụt do mưa lớn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

Cánh đồng lúa bị ngập nước sau mưa lớn tại xã Thanh Sơn. Ảnh: Hà Nội

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, từ ngày 23-9 đến 16h ngày 24-9, một số địa phương bị ảnh hưởng về sản xuất nông nghiệp do tình hình mưa lớn, ngập úng.

Cụ thể, phường Tân Triều xảy ra ngập úng, ảnh hưởng khoảng 110ha lúa đang gieo sạ tại cánh đồng khu phố Bình Hòa. Xã Tân An có khoảng 70ha khu vực sản xuất bị ngập cục bộ; phần lớn diện tích lúa đã thu hoạch nên chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể; khoảng 5ha lúa mới gieo trồng tại ấp Cây Xoài bị ảnh hưởng, đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại sau khi nước rút.

Về nuôi trồng thủy sản, bước đầu ghi nhận khoảng 41 ao nuôi cá bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đã xác định hơn 22ha. Trong đó khoảng 30 ao tại khu vực Vĩnh Tân 2 bị ngập với diện tích hơn 15ha; 1 ao tại tổ 7, ấp 4 với diện tích khoảng 6 ngàn mét vuông; khoảng 10 ao tại ấp Cây Xoài. Mức độ thiệt hại đang tiếp tục được xác định. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và đánh giá mức độ thiệt hại.

Trước diễn biến mưa lớn và ngập úng, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước; tổ chức cảnh báo, chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và có nguy cơ mất an toàn. Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn.

* Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đã bàn giao gần 79% mặt bằng

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn giao với quốc lộ 51 đã hoàn thành. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Dương Văn Hiếu, Dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) đang có tiến triển tích cực.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh gồm 2 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng hơn 6,5 ngàn tỷ đồng, dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 3-2028. Trong đó, dự án thành phần 1 về bồi thường, giải phóng mặt bằng đã bàn giao gần 79% diện tích, tương đương gần 33ha. Dự án thành phần 2 về xây lắp đã được khởi công ngày 30-6-2026.

Thời gian tới, các đơn vị, địa phương liên quan sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.

Dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có chiều dài khoảng 15,5km, rộng 60m, đi qua các phường, xã: Long Hưng, Tam Phước và An Phước. Công trình được thành phố Đồng Nai xác định là một trong những trục hạ tầng quan trọng để kiến thiết không gian phát triển, hình thành trục cảnh quan dọc sông Đồng Nai. Việc triển khai dự án này cũng góp phần cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

* Siết chặt kiểm soát sau 1 tuần trên quốc lộ 1A, xử lý hơn 2 ngàn trường hợp vi phạm

Cán bộ Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe của người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 1A. Ảnh: Lê Duy

Trong 7 ngày, từ 15h chiều 16-9 đến 15h chiều 23-9, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Cục CSGT và các đơn vị liên quan đã phát hiện, xử lý hơn 2 ngàn trường hợp vi phạm trên quốc lộ 1A.

Trong đó, người điều khiển mô tô vi phạm chiếm hơn một nửa với 1.192 trường hợp. Các phương tiện ô tô khách có 323 trường hợp vi phạm, xe ô tô con 196 trường hợp, ô tô tải 182 trường hợp và xe container 30 trường hợp.

Vi phạm tốc độ là hành vi được ghi nhận nhiều nhất với 714 trường hợp. Đây cũng là một trong những lỗi có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến có mật độ phương tiện cao.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng xử lý 224 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường; 168 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 125 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; 106 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Qua đợt tăng cường, lực lượng CSGT tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuân thủ quy định về tốc độ, phần đường, làn đường; đã uống rượu bia, không lái xe; đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển...

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