Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 24-9: Chuyển mạnh từ tư duy ‘theo dõi tiến độ’ sang ‘chịu trách nhiệm về tiến độ’ đối với các công trình, dự án trọng điểm

* Chuyển mạnh từ tư duy ‘theo dõi tiến độ’ sang ‘chịu trách nhiệm về tiến độ’ đối với các công trình, dự án trọng điểm

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Tùng

Ngày 23-9, Tổ chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố (Tổ chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 822-QĐ/TU ngày 25-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy đã họp phiên thứ 3 để nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng là đưa các công trình, dự án trọng điểm vào khai thác sớm nhất, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới và góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, hiện đại trong giai đoạn mới. Bởi, các công trình, dự án trọng điểm không chỉ giải quyết yêu cầu về kết cấu hạ tầng mà còn có ý nghĩa mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối vùng, khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Đồng thời tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút đầu tư.

Đồng chí Võ Tấn Đức giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ tư duy “theo dõi tiến độ” sang “chịu trách nhiệm về tiến độ” đối với quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án. Không để tình trạng dự án đã được xác định là trọng điểm nhưng cách tổ chức thực hiện vẫn theo quy trình, tiến độ thông thường. Tập trung giải quyết dứt điểm từng điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, tạo chuyển biến rõ rệt.

“Việc gì đã rõ thì triển khai ngay, việc gì còn vướng thì xác định phương án xử lý ngay, đã xác định thời hạn thì phải hoàn thành đúng thời hạn” - Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức yêu cầu.

* Rà soát các nội dung liên quan đến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Ngày 23-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ cùng một số sở, ngành, đơn vị để nghe các nội dung liên quan đến báo cáo điều chỉnh mô hình hoạt động của Hội đồng Điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; báo cáo đề án phát triển nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub); tình hình hoạt động của sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Việc kiện toàn Hội đồng Điều phối hệ thống đổi mới sáng tạo thành phố cần đảm bảo đúng quy định; rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách các ủy viên của hội đồng cần phù hợp với các lĩnh vực, đơn vị liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ cần rà soát, bổ sung các hoạt động của hội đồng về quản lý, vận hành các nền tảng số dùng chung liên quan hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến, các sở, ngành liên quan cần đánh giá, rà soát nhân lực quản lý, vận hành, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và ứng dụng công nghệ tiên tiến, cơ sở dữ liệu và mức độ kết nối, liên thông để đề xuất các phương án, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn; chú trọng kết nối cung - cầu công nghệ…

Đối với nền tảng Dong Nai Innovation Hub, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát tiến độ, đảm bảo các nội dung, yêu cầu cần thiết để chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt nền tảng số này, cũng như đảm bảo lộ trình, kế hoạch thí điểm, triển khai, phát triển nền tảng sau khi ra mắt một cách hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan.

* Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra 13 nội dung trình Kỳ họp thứ 6

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huỳnh Việt Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Sáng 23-9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức thẩm tra 13 nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết. Các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, đất đai như: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2026 (nay là thành phố Đồng Nai); thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai; quy định vốn điều lệ Quỹ nhà ở thành phố Đồng Nai.

Ban thẩm tra các nội dung về: Thống nhất cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Cầu vượt trên quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình (ranh Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai); bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030...

* Rà soát, khắc phục bất cập tổ chức giao thông trên tuyến quốc lộ 20

Thượng tá Vũ Văn Nhiệm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Duy

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá công tác tổ chức giao thông và các bất cập về hạ tầng trên tuyến quốc lộ 20 và địa bàn phụ trách, qua đó đề xuất giải pháp khắc phục, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Vũ Văn Nhiệm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đề nghị: Các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, phân loại những bất cập theo từng nhóm để kiến nghị cơ quan chức năng có phương án xử lý phù hợp.

Theo kết quả rà soát, một số khu vực trên quốc lộ 20 cần được ưu tiên khắc phục tình trạng ngập úng, hư hỏng mặt đường, ổ gà, lề đường xuống cấp và hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, cần rà soát đồng bộ biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và các vị trí cần bổ sung gờ giảm tốc, nhất là tại khu dân cư, trường học, đường cong và các nút giao có lưu lượng phương tiện lớn.

Việc rà soát, khắc phục các bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông được xác định là một trong những giải pháp cần thực hiện song song với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhằm giảm các điểm xung đột và nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và các tuyến đường kết nối.

* Đồng Nai: Tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập nhiều nơi

Quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai bị ngập do mưa lớn vào chiều 22-9. Ảnh: Lê Duy

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo từ 19h ngày 23 đến 19h ngày 25-9, khu vực thành phố Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 80-140mm, có nơi trên 140mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, khu đô thị và những nơi ven sông, kênh, rạch. Tại khu vực vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, mưa lớn còn có khả năng kết hợp với lũ trên các sông gây ngập lụt và sạt lở bờ sông, suối. Đến 13h ngày 23-9, mực nước tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) ở mức 112,51m, cao hơn báo động 2 (112,50m) 0,01m. Trong 24 giờ tới, mực nước tại đây được dự báo dao động quanh mức báo động 2. Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước lúc 13h ngày 23-9 ở mức 105,26m, thấp hơn báo động 2 (105,50m) 0,24m và được cảnh báo tiếp tục lên chậm nhưng vẫn dưới mức báo động 2 trong 24 giờ tới.

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