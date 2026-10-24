Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 24-10: Đồng Nai khẩn trương làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành

*Đồng Nai khẩn trương làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Chiều 23-10, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng dữ liệu trên địa bàn thành phố, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo tại hội nghị, trong lĩnh vực đất đai, thành phố đã quản lý gần 3 triệu thửa đất, trong đó hơn 2,7 triệu thửa đã được chuyển lên hệ thống quốc gia và đạt yêu cầu trên 70%. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, hơn 2,4 triệu thông tin văn bằng, chứng chỉ đã được số hóa cùng hàng trăm ngàn học bạ và hồ sơ học sinh được ký xác nhận. Công tác làm sạch dữ liệu y tế, tiêm chủng, trợ giúp xã hội, người khuyết tật, trẻ em cũng như dữ liệu cán bộ, công chức và công chứng tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh với khối lượng lớn hồ sơ đã được xử lý…

Đặc biệt, việc triển khai 7 thủ tục hành chính ưu tiên đã đạt kết quả tích cực với 6/7 thủ tục hoàn thành bước triển khai. Giai đoạn vừa qua đã ghi nhận hơn 24,4 ngàn hồ sơ phát sinh, giúp tiết kiệm chi phí cho người dân.

Thời gian tới, các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17-7-2026 của UBND thành phố Đồng Nai. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu, theo dõi tiến độ triển khai hệ thống điều hành tại các xã, phường; hoàn thành các nội dung liên quan trong tháng 10 và cập nhật tiến độ dữ liệu trước ngày 13-11.

*Đấu nối hạ tầng kỹ thuật các công trình thuộc 2 dự án thành phần tại Sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.

Các dự án thành phần 1, 2, Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 12-2026. Ảnh tư liệu

Trong đó, theo Bộ Xây dựng, các Dự án Thành phần 1, các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; Dự án Thành phần 2, các công trình phục vụ quản lý bay đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đủ điều kiện đấu nối hạ tầng.

Theo Bộ Xây dựng, các hạng mục của Dự án Thành phần 2 có thể đảm bảo đưa vào khai thác trong tháng 12-2026.

* Phường Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Long Thành ký kết quy chế phối hợp phục vụ khai thác Sân bay Long Thành

Ngày 23-10, UBND phường Long Thành, thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp, tập trung bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, ứng phó sự cố và chuẩn bị các điều kiện đưa Sân bay Long Thành vào khai thác.

UBND phường Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Long Thành ký kết quy chế phối hợp phục vụ khai thác Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Theo quy chế, 2 đơn vị sẽ phối hợp kiểm tra toàn bộ hàng rào ranh giới sân bay, rà soát đường mòn, lối mở, xác định các vị trí chưa khép kín để khắc phục trước khi khai thác. Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ bị lợi dụng để uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, nhất là khu vực cất, hạ cánh; thiết lập đầu mối trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin về thiết bị bay không người lái (UAV), tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thông báo khi phát hiện UAV hoạt động gần sân bay.

Hai bên cũng phối hợp trong công tác y tế, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không tại trường học, khu dân cư, nhất là khu vực giáp ranh sân bay. Phối hợp cung cấp thông tin tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, tạo điều kiện để lao động địa phương tiếp cận việc làm tại sân bay.

*Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh

Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai do đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực địa và làm việc với xã An Phước về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (Hương lộ 2).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại cầu Bà Chẻo. Ảnh: Hiếu Thanh

Theo báo cáo của xã An Phước, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường 6 đợt cho 150 trường hợp, với tổng diện tích 37,668ha. Xã đã thành lập 2 tổ vận động do lãnh đạo xã làm tổ trưởng, tập trung tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đến nay, đơn vị thi công đã tiếp nhận thực địa 30,55ha, đạt 72,72%. Tuy nhiên, tiến độ GPMB dự án vẫn chậm so với kế hoạch đề ra.

Để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm hoàn thành 100% công tác GPMB theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, đồng chí Hà Anh Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị xã An Phước phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, tập trung đối thoại để tăng cường sự đồng thuận của người dân, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng thời hạn và quy định. Đối với những trường hợp đất vắng chủ, đồng chí Hà Anh Dũng yêu cầu khẩn trương tổ chức họp liên ngành, thống nhất phương án xử lý, bàn giao mặt bằng theo quy định pháp luật.

*Công ty vi mạch bán dẫn Hoa Kỳ hợp tác với Đồng Nai đào tạo nhân lực

Ngày 23-10, Trung tâm Cung ứng và đào tạo kỹ năng (SSTC), đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Công ty TNHH Coherent Việt Nam về đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn.

Đại diện Trung tâm Cung ứng và đào tạo kỹ năng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai và Công ty TNHH Coherent Việt Nam trao cho nhau Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn. Ảnh: Công Nghĩa

Theo đó, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về xu hướng thị trường, nguồn cung lao động và các nhóm nghề nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến, tự động hóa và quang tử. Để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, các đơn vị cam kết đẩy mạnh kết nối với hệ thống trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động ngày hội việc làm, chương trình thực tập và trải nghiệm môi trường công nghiệp để thu hút nguồn nhân lực mới tốt nghiệp.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo giảng viên (ToT) sẽ được triển khai dành riêng cho đội ngũ chuyên gia của Coherent Việt Nam nhằm xây dựng chuỗi cung ứng nhân lực hiệu quả và dài hạn. Sự phối hợp chặt chẽ này được kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ sinh thái nhân lực vi mạch bán dẫn đồng bộ, góp phần ổn định nguồn lao động và giữ chân nhân lực ngành vi mạch bán dẫn gắn bó lâu dài với thành phố Đồng Nai.

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