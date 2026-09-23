Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 23-9: Chuẩn bị thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Thành phố Amata Long Thành

* Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức tặng quà trẻ em vùng biên giới

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng trao bảng tượng trưng 1.000 phần quà cho trẻ em ở 8 xã biên giới. Ảnh: Quang Minh

Sáng 22-9, tại xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai đã diễn ra chương trình tặng quà cho trẻ em nhân dịp năm học mới và Tết Trung thu tại 8 xã biên giới và 4 xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng cho biết: Đồng Nai là địa bàn rộng, có 8 xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại những địa bàn này, đời sống của một bộ phận người dân, trong đó có trẻ em còn gặp khó khăn. Thông qua chương trình, lãnh đạo thành phố mong muốn gửi đến các em thiếu nhi thông điệp: Dù ở địa bàn nào, hoàn cảnh nào, mỗi trẻ em đều có quyền được học tập, vui chơi, phát triển và đón nhận những niềm vui tuổi thơ; được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, yêu thương, đồng hành.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Đồng Nai, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo đã trao quà cho trẻ em 8 xã biên giới, mỗi xã 1.000 phần quà; 4 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi xã 500 phần. Mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, tiền mặt và lồng đèn.

* Chuẩn bị thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Thành phố Amata Long Thành

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã An Phước. Ảnh: Phùng Viện

Sáng 22-9, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc với UBND xã An Phước về công tác chuẩn bị thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Thành phố Amata Long Thành.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên đề nghị xã An Phước tập trung lực lượng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân.

Xã cần sớm niêm yết công khai và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ cách tính giá đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Đồng thời, rà soát chặt chẽ công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, gây thất thoát ngân sách nhà nước; bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định.

Trước đó, ngày 14-9, UBND thành phố Đồng Nai ban hành Quyết định 2730/QĐ-UBND về việc cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án Thành phố Amata Long Thành tại xã An Phước do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị Long Thành Riverside làm nhà đầu tư theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7-5-2026 của Chính phủ. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, chiều cùng ngày, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên làm việc với các sở, ngành và UBND xã An Phước về công tác chuẩn bị thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

* Tiếp tục phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Hai bên ký biên bản tiếp tục phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới. Ảnh: Tú Trịnh

Ngày 22-9, tại tỉnh Tbuong Khmum, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội đàm đánh giá kết quả công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới năm 2026 và đề ra phương hướng năm 2027 giữa Ty Công an tỉnh Tbuong Khmum, Vương quốc Campuchia và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

Thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn bán người, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế khu vực biên giới hai bên. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ, Tết; chỉ đạo các lực lượng bảo vệ biên giới thường xuyên phối hợp tuần tra cùng thời điểm, phát quang tầm nhìn trên biên giới; tham gia giám sát, bảo vệ các đoàn phân giới cắm mốc của hai bên, vệ sinh và đổ bê tông chân đế các cột mốc...

Trong hội đàm, hai bên đánh giá kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới năm 2026. Đồng thời trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm liên quan đến công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm khu vực biên giới hai bên; nhằm tiếp tục phối hợp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

* Chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai lần thứ nhất

Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai Nguyễn Xuân Tần điều hành hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Ngày 22-9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai (Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lâm thời lần thứ nhất.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã thông qua quyết định hợp nhất Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Phước trước đây và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai thành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai. Hội nghị cũng thông qua danh sách Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai với 23 thành viên; ông Nguyễn Xuân Tần, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai được giao giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách hội. Sau hợp nhất, hội có hơn 2 ngàn hội viên cùng 30 tổ chức hội ở cơ sở.

Hội nghị cũng tiến hành họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến diễn ra vào quý IV-2026, đại hội tập trung thảo luận và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới, kiện toàn công tác nhân sự, tuyên dương và khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc cho công tác hội thời gian qua…

* Đồng Nai đón hơn 4,4 triệu lượt khách du lịch

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Ngọc Liên

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, trong gần 9 tháng của năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến thành phố hơn 4,4 triệu lượt, đạt gần 77% kế hoạch năm 2026.

Trong đó, khách nội địa hơn 4,3 triệu lượt, có khoảng 815 ngàn lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ và 317 ngàn lượt khách do cơ sở lữ hành phục vụ và hơn 3,3 triệu lượt khách sử dụng các hình thức du lịch khác; khách quốc tế hơn 118 ngàn lượt.

Trong 9 tháng, doanh thu du lịch ước đạt hơn 3,4 ngàn tỷ đồng, đạt gần 76% kế hoạch năm. Tính trung bình, mỗi lượt khách đến Đồng Nai trong 9 tháng qua có mức chi tiêu khoảng 764 ngàn đồng. Riêng trong tháng 9-2026, mức chi tiêu bình quân ước khoảng 824 ngàn đồng/khách.

Năm 2026, Đồng Nai phấn đấu đón được 5,8 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa hơn 5,6 triệu lượt, khách quốc tế hơn 160 ngàn lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4,5 ngàn tỷ đồng.

* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 23-9-2026: