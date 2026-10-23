Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 23-10: Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh từ từng chi bộ

*Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh từ từng chi bộ

Chiều 22-10, Đảng ủy UBND thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và giao ban cấp ủy quý III.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Trong 9 tháng của năm 2026, Đảng ủy UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị trong quý IV, các đơn vị thuộc Đảng bộ UBND thành phố bám sát Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy UBND thành phố về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thu ngân sách, đầu tư công, đất đai, quy hoạch, nhà ở xã hội. Tinh thần là “việc khó không né tránh, việc vướng không đùn đẩy; chủ động phối hợp, quyết liệt xử lý đến cùng”.

Đồng thời chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh từ từng chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện thực chất mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; hoàn thiện công tác quy hoạch, hồ sơ đảng viên theo quy định.

*Các dự án chậm ở khâu nào thì phải tăng tốc trở lại ngay tại khâu đó

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út trong chuyến kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các dự án cầu Mã Đà; đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào và đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22-10.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Trảng Bom. Ảnh: Thanh Toàn

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Các dự án đang triển khai thực hiện là những dự án trọng điểm của thành phố. Trong đó, cầu Mã Đà và đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào sẽ góp phần hình thành tuyến giao thông kết nối nội thành, phục vụ nhu cầu phát triển. Đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở ra những không gian phát triển mới cho thành phố Đồng Nai.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho rằng: Tiến độ thực hiện các dự án còn chậm tập trung ở các khâu hoàn thiện hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng, xử lý bãi đổ thải, bố trí tái định cư, điều chỉnh dự án. Do đó, các đơn vị liên quan phải tăng tốc trở lại trong việc triển khai thực hiện các dự án. “Chậm ở khâu nào thì phải tăng tốc trở lại ở khâu đó” - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu.

*Quyết tâm đầu tư nước sạch cho 9 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc Đồng Nai

Ngày 22-10, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên khảo sát các công trình thủy lợi, các dự án cấp nước tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới phía Bắc thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên khảo sát các công trình thủy lợi tại xã Phú Trung. Ảnh: B.Nguyên

Đoàn đã khảo sát thực địa các công trình thủy lợi và công trình cấp nước sạch trên địa bàn các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa gồm: Lộc Thạnh, Lộc Thành, Tân Quan, Phú Trung. Hiện các xã này đều chưa có công trình cấp nước sạch tập trung, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng khoan, giếng đào. Do nguồn nước được khai thác phân tán, việc kiểm soát, theo dõi và đánh giá thường xuyên chất lượng nước theo quy chuẩn còn gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh, thành phố quyết tâm bằng mọi nguồn lực đầu tư nước sạch cho 9 xã biên giới, vùng sâu khu vực phía Bắc. Chương trình khảo sát với mục tiêu có nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trên cơ khảo sát thực tế, lắng nghe báo cáo của các nhà máy nước, của các địa phương về nhu cầu, khó khăn trong thu hút đầu tư dự án cấp nước sạch để đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố đầu tư nước sạch cho các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa này.

*Đồng Nai tham gia Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu

Chiều 22-10, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công thương tổ chức lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026.

Các đại biểu tham quan gian hàng chung của thành phố Đồng Nai tại hội chợ. Ảnh: Hải Quân

Hội chợ quy tụ 750 gian hàng và 230 nhà mua hàng quốc tế, tạo cơ hội kết nối đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa bền vững. Hội chợ giới thiệu các ngành hàng như: nông sản, thực phẩm, dệt may, da giày, đồ gỗ, mỹ nghệ, dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu… Đồng Nai tham gia hội chợ có 1 gian hàng chung với khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP.

Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt.

*Hội thảo giá trị đặc biệt Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng ở Phú Riềng và giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long

Ngày 22-10, Thành ủy Đồng Nai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng ở Phú Riềng và Hội thảo giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai.

PGS.TS. Trần Đức Cường, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đóng góp ý kiến tại Hội thảo giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng ở Phú Riềng. Ảnh: My Ny

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, tập trung làm rõ giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long, Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng ở Phú Riềng; đề xuất các mô hình phát huy giá trị di tích, những sản phẩm khoa học và nhiệm vụ quản lý cần được hình thành sau hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh cho biết: Thành phố sẽ rà soát tổng thể hệ thống di tích, nghiên cứu phương án bảo tồn, tôn tạo phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa của từng di tích, bảo đảm tính khoa học và có sự tham vấn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

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