Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 22-10: Cảng Phước An đón hơn 2 ngàn khách du lịch quốc tế đường biển

*Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ ở các cơ quan Đảng, đoàn thể

Sáng 21-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy làm việc với các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể thành phố về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, đến ngày 10-10, thành phố hoàn thành 170/176 nhiệm vụ có thời hạn do Trung ương giao, đạt 96,59%, không có nhiệm vụ đang quá hạn. Đối với 278 nhiệm vụ của địa phương được hợp nhất, công khai trên Hệ thống giám sát của thành phố, bước đầu hoàn thành 130 nhiệm vụ. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tại 100% xã, phường, với hơn 227,2 ngàn lượt người được phổ cập kỹ năng số.

Công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng được triển khai trên toàn hệ thống, từ cấp thành phố đến 95 đảng ủy xã, phường, theo 4 trụ cột: hạ tầng số, ứng dụng số, dữ liệu số và an toàn thông tin, chuyển đổi số đảng vụ.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tăng cường công tác phối hợp, xây dựng phương pháp làm việc khoa học để kịp thời rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn còn tồn tại, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan. Đảng ủy các xã, phường cần nắm bắt những nhiệm vụ, kết quả thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ của địa phương; rà soát nhân sự về chuyển đổi số… để kịp thời có phương án, giải pháp giải quyết những khó khăn, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ở địa phương.

*Cảng Phước An đón hơn 2 ngàn khách du lịch quốc tế đường biển

Sáng 21-10, tại Cảng Phước An (xã Phước An), tàu du lịch quốc tế Carnival Luminosa, của hãng Carnival Australia đã cập cảng, đưa hơn 2 ngàn du khách lên bờ tham quan các điểm đến di tích, danh thắng, biển Vũng Tàu… tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Du khách rời tàu và lên xe bắt đầu tour tham quan. Ảnh: Ngọc Liên

Tàu du lịch quốc tế Carnival Luminosa có hải trình từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Việt Nam và cập bến Cảng Phước An. Tàu có sức chứa khoảng 3 ngàn người, trong đó trên 900 người thuộc thành viên của tàu. Du khách sau khi làm thủ tục xuất cảnh tại cảng sẽ đi tham quan theo tour và trở về tàu vào buổi chiều cùng ngày, sau đó tiếp tục hải trình đến Singapore.

Trước đó, tháng 2-2026, Đồng Nai đón khoảng 1 ngàn du khách cập Cảng Phước An. Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên đặt chân vào Đồng Nai, mở ra cơ hội khai thác, phát triển du lịch đường biển. Thời gian qua, ngành du lịch Đồng Nai đang phối hợp cùng các đơn vị khai thác tour du lịch tàu biển khảo sát các điểm đến khu vực gần Cảng Phước An để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm và mua sắm của khách du lịch khi cập cảng Phước An.

*Kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp thành phố Đồng Nai với Tập đoàn Central Retail Việt Nam

Ngày 21-10, tại Trung tâm Thương mại GO! Đồng Nai (phường Long Hưng), Sở Công thương thành phố Đồng Nai phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức chương trình kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp thành phố Đồng Nai với Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Công thương thành phố Đồng Nai và Tập đoàn Central Retail Việt Nam ký kết thỏa thuận triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Tại chương trình, 42 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đã trao đổi, kết nối trực tiếp với đội ngũ thu mua của Central Retail đến từ các ngành hàng: tiêu dùng nhanh (FMCG), thực phẩm tươi sống…

Bên cạnh đó, đại diện Tập đoàn Central Retail đã chia sẻ thêm với các nhà cung cấp tiềm năng về yêu cầu, điều kiện của sản phẩm khi thu mua; thông tin về thủ tục và quy trình cung ứng hàng hóa vào siêu thị… Đồng thời, kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thực phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP thế mạnh của thành phố Đồng Nai vào kênh bán lẻ hiện đại.

Dịp này, Sở Công thương thành phố Đồng Nai và Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã ký kết thỏa thuận triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

*Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ hàng trăm tấn heo bệnh, heo chết

Ngày 21-10, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố đã triệt phá đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ heo bệnh, heo chết.

Cơ sở chế biến thịt heo bệnh của các đối tượng. Ảnh: CATP

Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 9-2026, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh, heo chết đưa ra thị trường tiêu thụ tại khu vực phường Xuân Lộc và các địa bàn lân cận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, Trần Văn Hùng (sinh năm 1975, ở phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai) cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Sau đó đưa về cơ sở tại phường Xuân Lộc để pha lọc thành các loại thịt rồi bán cho các đầu mối với giá dao động từ 25-40 ngàn đồng/kg, sau đó tiếp tục được các đầu mối bán ra thị trường.

Kết quả xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian trên, nhóm đối tượng này đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường thu lợi hơn chục tỷ đồng.

*30 sản phẩm được công nhận đạt OCOP đợt 1 năm 2026

Sáng 21-10, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) cấp thành phố đợt 1 năm 2026.

Đại diện chủ thể OCOP giới thiệu câu chuyện sản phẩm OCOP của cơ sở. Ảnh: B.Nguyên

Trong đợt 1 năm 2026, toàn thành phố có 21 chủ thể với 43 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá. Kết quả rà soát hồ sơ còn 30 sản phẩm trình hội đồng thẩm định. 100% sản phẩm đều được công nhận đạt chứng nhận OCOP. Trong đó có 20 sản phẩm lần đầu đánh giá được công nhận 3 sao OCOP; 10 sản phẩm tham gia đánh giá lại được công nhận (gồm 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao OCOP, 5 sản phẩm đạt 4 sao OCOP và 2 sản phẩm 3 sao OCOP).

Một số sản phẩm OCOP có tiềm năng nâng lên 4 sao nhưng còn gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chí về nhãn hiệu hàng hóa, chứng nhận ISO, HACCP.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng các chủ thể OCOP và các địa phương hết sức quan tâm trong xây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu thì mới đứng vững trên thị trường. Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP phải sâu sát hơn; địa phương phải hỗ trợ kịp thời hơn cho chủ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển; góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

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