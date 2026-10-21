Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 21-10: Triển khai 28 mũi thi công 2 dự án giao thông kết nối Sân bay Long Thành

*Đồng Nai gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Chiều 20-10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai tổ chức Họp mặt nữ lãnh đạo, quản lý nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026).

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa, quà chúc mừng các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Huy Anh

Thay mặt Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út chúc các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc; luôn giữ được nét duyên dáng, sự tự tin, lòng nhiệt huyết và niềm vui trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân. Để đạt được yêu cầu này cần tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của phụ nữ… Vì vậy, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm thực chất hơn nữa đến công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện để nữ cán bộ được học tập, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, phát huy năng lực lãnh đạo và tham gia vào những vị trí quan trọng...

Dịp này, các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý thành phố Đồng Nai đã được nghe tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên chính, Học viện Chính trị khu vực II nói chuyện chuyên đề “Nữ lãnh đạo, quản lý thành phố Đồng Nai trong kỷ nguyên số: làm chủ công nghệ, phát huy giá trị truyền thống, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

*Triển khai 28 mũi thi công 2 dự án giao thông kết nối Sân bay Long Thành

Ngày 20-10, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, hiện nay, tại các dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 và xây dựng đường ĐT.770B, các nhà thầu đang triển khai 28 mũi thi công xây dựng.

Thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, tại Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, các nhà thầu đang triển khai 6 mũi thi công để thực hiện công tác dọn dẹp mặt bằng, cào bóc hữu cơ, đắp nền K95 (dài khoảng 1km); đắp nền K98; thi công hệ thống thoát nước và đang triển khai thi công cọc thử cầu vượt đường sắt (đoạn Km0+600-Km1+600).

Trong khi đó, tại Dự án Xây dựng đường ĐT.770B, các nhà thầu đang triển khai 22 mũi thi công trên toàn tuyến, gồm 16 mũi thi công đường và 6 mũi thi công cầu. Liên danh nhà thầu hiện huy động hàng trăm nhân lực, máy móc để tiến hành thi công các hạng mục.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cũng kiến nghị các địa phương, đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, nhất là đối với phần diện tích đất cao su và các vị trí ưu tiên thi công.

*Đường dây 500kV qua Đồng Nai dự kiến khởi công trong quý I-2027

Sáng 20-10, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) về tình hình triển khai Dự án Đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1. Đây là dự án nằm trong danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo báo cáo của SPMB, tuyến đường dây đi qua 15 xã, phường thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai, gồm: Thọ Sơn, Đak Nhau, Bom Bo, Phú Nghĩa, Đăk Ơ, Đa Kia, Phước Bình, Bình Tân, Phú Riềng, Long Hà, Tân Hưng, Tân Quan, Bình Long, Minh Đức và Tân Khai. Dự án có tổng cộng 257 móng trụ, diện tích đất dự kiến thu hồi để xây dựng móng trụ khoảng 36ha.

Công trình có tổng mức đầu tư dự án hơn 11,5 ngàn tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công quý I-2027 và đóng điện trong quý IV-2028.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện các thủ tục về đất đai, trong đó có đất rừng, bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đối với UBND 15 xã, phường có dự án đi qua, thành phố yêu cầu tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm triển khai dự án theo kế hoạch.

*Thành phố Đồng Nai vượt chỉ tiêu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 20-10, Đại tá Bùi Văn Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố chủ trì Hội nghị rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị cho hội nghị sơ kết giai đoạn 1 tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai.

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Sỹ cho biết: Tính đến ngày 15-8, thành phố Đồng Nai đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các mẫu đủ điều kiện lấy mẫu phẩm xét nghiệm ADN, vượt 4 tháng so thời gian Quân khu 7 giao. Về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1 của chiến dịch, thành phố Đồng Nai đã tìm được tổng cộng 210/400 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch, đạt hơn 50% kế hoạch Quân khu 7 giao.

*Bàn giao, tiếp nhận Khu Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng

Sáng 20-10, UBND xã Thuận Lợi và Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú phối hợp tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận Khu Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng.

Đại diện UBND xã Thuận Lợi và Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận khu di tích. Ảnh: ĐVCC

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú Nguyễn Đức Hiền đã thông qua nội dung bàn giao khu di tích cho địa phương tiếp nhận, quản lý. Nội dung bàn giao bao gồm: hiện trạng khu di tích, hồ sơ, tài liệu liên quan và các điều kiện cơ sở vật chất thuộc di tích, làm cơ sở để địa phương tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định.

Khu Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng là nơi ghi dấu thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ. Di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1999.

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