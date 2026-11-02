Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 2-11: Đồng Nai có gần 16 ngàn căn nhà ở xã hội đang thi công xây dựng

*Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Hằng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại khu phố 1, phường Trảng Dài

Ngày 1-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 cùng nhân dân khu phố 1, phường Trảng Dài. Đây là khu dân cư đầu tiên trong số 595 thôn, ấp, khu phố của thành phố Đồng Nai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Người dân khu phố 1, phường Trảng Dài chào đón Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Ảnh: Văn Truyên

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, khu phố 1 đã kết hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; khen thưởng những nhân tố tích cực; tặng quà động viên người khó khăn; phát động thi đua năm 2027…

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nay được kết hợp trở thành Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, vì vậy không đơn thuần là dịp tổng kết phong trào, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, mà quan trọng hơn là dịp để mỗi người dân cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình đoàn kết, sự gắn bó cộng đồng; để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và cùng nhân dân giải quyết những vấn đề thiết thực ngay từ cơ sở.

*Bế mạc DIGIFEST Đồng Nai 2026

Chiều 1-11, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ bế mạc chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) ký cam kết về xây dựng bộ học liệu đào tạo trung - cao cấp về chiến lược quản trị số tại lễ bế mạc DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Theo Ban tổ chức chương trình, qua 3 ngày tổ chức, DIGIFEST Đồng Nai 2026 đã ghi nhận những kết quả tích cực. Triển lãm và chuỗi các hoạt động tại chương trình đã thu hút khách tham quan với 200 gian hàng của khoảng 100 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố tham gia. Nhiều sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa, công nghệ số và đổi mới sáng tạo đã được giới thiệu, trình diễn và trải nghiệm.

Diễn đàn cấp cao cùng các hội thảo chuyên đề tại DIGIFEST Đồng Nai 2026 đã tập trung trao đổi những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố như: kiến trúc số, quản trị hiện đại, kinh tế số, đô thị thông minh, logistics, cảng hàng không, cảng biển, khu công nghiệp, văn hóa và du lịch. Qua đó, mở ra nhiều góc nhìn, ý tưởng và cơ hội hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các chuyên gia…

*Tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ tối thiểu 30km/h tại khu vực trạm thu phí tạm cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 1-11, theo Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam), đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý, vận hành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tổ chức kiểm tra hiện trường, xử lý bất cập về biển báo giao thông và hoàn thành tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ tại khu vực trạm thu phí tạm Km94+450 (trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua thành phố Đồng Nai).

Biển báo hạn chế tốc độ 30km/h tại khu vực trạm thu phí Km94+450 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hiện đã được tháo dỡ. Ảnh: CTV

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được khai thác với tốc độ tối đa 120km/h. Trong đó, làn 1 sát dải phân cách giữa có tốc độ tối thiểu 80km/h, làn 2 cạnh làn dừng xe khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 60km/h. Đoàn kiểm tra nhận định, việc bố trí biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h tại khu vực trạm thu phí cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện giao thông thực tế trên tuyến. Do đó, Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) khẩn trương tháo dỡ biển báo tốc độ tối thiểu 30km/h được lắp đặt trước trạm thu phí ở cả hai hướng lưu thông, bảo đảm phù hợp với tốc độ khai thác thực tế và an toàn giao thông. Việc tháo dỡ đã hoàn thành trong ngày 31-10.

*Đồng Nai có gần 16 ngàn căn nhà ở xã hội đang thi công xây dựng

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, tính đến hết tháng 10-2026, trên địa bàn thành phố có 22 dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công xây dựng với tổng quy mô gần 16 ngàn căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện trên địa bàn phường Long Thành. Ảnh: Hoàng Lộc

Nếu tính riêng trong năm 2026, thành phố Đồng Nai đã khởi công mới 13 dự án với gần 12 ngàn căn hộ. Đến nay đã hoàn thành hơn 1,5 ngàn căn, dự kiến đến hết năm 2026 nâng tổng số căn hộ hoàn thành lên hơn 3 ngàn căn.

Hiện tổng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn ước khoảng 150-160 ngàn căn, trong đó khoảng 70% thuộc nhóm công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp. Các địa bàn có nhu cầu cao về nhà ở cho người thu nhập thấp là: Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành trước đây.

*Đồng Nai: Các địa phương tăng tốc khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Ngày 1-11, UBND phường Tam Hiệp đồng loạt ra quân tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Hai địa điểm tổ chức khám sức khỏe miễn phí là Văn phòng khu phố 8 và Nhà thờ Giuse (đường Trần Quốc Toản, khu phố 2, đối diện UBND phường Tam Hiệp).

Bà Lưu Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp kiểm tra công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn phường sáng 1-11 tại Nhà thờ Giuse. Ảnh: Hạnh Dung

Cũng trong ngày 1-11, tại Giáo xứ Bến Gỗ, Nhà văn hóa khu phố 5 và điểm Trạm Y tế Long Bình Tân, UBND phường Long Hưng phối hợp tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn phường.

Từ ngày 28-10 đến hết ngày 1-11, UBND xã Sông Ray tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã tại Trạm Y tế xã Sông Ray.

*Ngày 1-11, tại Nhà văn hóa thôn 5, UBND xã Bom Bo tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã. Người dân được khám sức khỏe tổng quát, khám mắt, lấy máu xét nghiệm, siêu âm…

Tính đến nay, toàn thành phố Đồng Nai đã có hơn 4,1 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí (bao gồm cả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các nội dung khác theo quy định). Với mục tiêu trong năm 2026, mỗi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc ít nhất một lần, được cập nhật, tạo lập sổ sức khỏe điện tử, các sở, ban, ngành, địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt kế hoạch đề ra.

* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 2-11-2026: