Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 2-10: Đồng Nai được Chính phủ giao phát triển hơn 60 ngàn căn nhà ở xã hội

*Cử tri thành phố Đồng Nai kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo đà phát triển bứt phá

Sáng 1-10, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri 10 phường: Trấn Biên, Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân, Hố Nai, trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Công Nghĩa

Trước khi hội nghị diễn ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận 24 ý kiến của cử tri 10 phường. Tại hội nghị, có 18 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp. Các cử tri đều thể hiện sự quan tâm sâu sát đến sự phát triển của đất nước và thành phố trong tình hình mới; đồng thời, đánh giá cao những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, cử tri kiến nghị cần quản lý quỹ đất theo tầm nhìn dài hạn, bảo đảm dư địa phát triển lâu dài; kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo đà phát triển bứt phá…

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1, đại biểu Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp thu các ý kiến và trao đổi một số vấn đề trọng tâm. Đối với kiến nghị xử lý dự án tồn đọng, đại biểu Lê Minh Trí đánh giá thành phố Đồng Nai đang đi đầu trong việc xác định phương án xử lý cơ sở nhà đất dôi dư và được Trung ương ghi nhận. Trong tổng số 279 dự án, địa phương đã có phương án xử lý 152 dự án không vướng mắc; 89 dự án đang tiếp tục lập phương án (trong đó 38 dự án cần nghiên cứu thêm). Các dự án vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Trung ương.

Đại biểu Lê Minh Trí nhấn mạnh: “So với tình hình chung cả nước, thành phố Đồng Nai làm tốt công tác xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Với những trường hợp còn lại, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ, báo cáo các ngành trung ương có góp ý hoặc chỉ đạo để xử lý dứt điểm, bởi lẽ, các dự án còn chậm được xử lý ngày nào sẽ gây lãng phí ngày đó”…

Cùng ngày, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại các xã Long Phước, Phước Thái và Đại Phước.

*Tiếp tục quan tâm công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 1-10, Đoàn kiểm tra Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận làm Trưởng đoàn, đã làm việc với thành phố Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Tham gia đoàn có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Theo UBND thành phố Đồng Nai, ngay từ đầu năm 2026, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch rà soát, xử lý các văn bản do HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trước đây ban hành. Thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn, xác định cụ thể nhóm nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đến nay, thành phố phải rà soát hơn 2 ngàn văn bản QPPL do các cấp tỉnh, huyện, xã ban hành. Qua rà soát bước đầu, thành phố đã xác định các nhóm văn bản cần sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra sơ bộ; ghi nhận những kết quả Đồng Nai đạt được trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL. Đồng thời, đoàn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của UBND thành phố Đồng Nai trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Đồng thời đề nghị thành phố Đồng Nai tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra; quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban chỉ đạo về công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Trong đó, cần nâng cao vai trò của người đứng đầu, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng tự kiểm tra, kiểm tra văn bản; đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy…

*Thường trực HĐND thành phố Đồng Nai khảo sát tiến độ triển khai Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Sáng 1-10, Đoàn công tác của Thường trực HĐND thành phố Đồng Nai đã có buổi khảo sát thực tế Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 124km, trong đó đoạn qua thành phố Đồng Nai dài hơn 101km. Dự án được chia làm 5 dự án thành phần với tổng mức đầu tư hơn 25,5 ngàn tỷ đồng.

Các thành viên đoàn khảo sát nắm tình hình tiến độ triển khai thực hiện Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua phường Bình Phước. Ảnh: XT

Đại diện nhà thầu cho biết: Hiện các địa phương có cao tốc đi qua đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt trên 99% hồ sơ; ban hành quyết định thu hồi đất đạt 79,3% hồ sơ; bàn giao mặt bằng đạt trên 86% hồ sơ và 94,1% diện tích. Tính đến nay, cơ quan chức năng thành phố đã bàn giao 77km mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay là một số đoạn tuyến chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng; hạ tầng tái định cư tại xã Bù Đăng và phường Chơn Thành chưa hoàn thiện; một số hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ…

Đối với những khó khăn, vướng mắc được chỉ ra, đoàn công tác đề nghị cơ quan chuyên môn sớm tham mưu UBND thành phố để có hướng giải quyết. Mục tiêu là phải bàn giao mặt bằng liền tuyến, khối lượng lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thực hiện dự án.

*Đồng Nai được Chính phủ giao phát triển hơn 60 ngàn căn nhà ở xã hội

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30-9-2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, thành phố Đồng Nai được giao phát triển hơn 60 ngàn căn.

Dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tại phường Trấn Biên. Ảnh: Hoàng Lộc

Cụ thể, chỉ tiêu Chính phủ giao cho thành phố từ nay đến năm 2030 là 60.054 căn. Trong đó, năm 2026 thành phố hoàn thành 2 ngàn căn, năm 2027 hoàn thành 3 ngàn căn, năm 2028 hoàn thành 5 ngàn căn, năm 2029 hoàn thành 10 ngàn căn và năm 2030 hoàn thành hơn 40 ngàn căn.

Tại thành phố Đồng Nai, cuối tháng 3-2026, UBND tỉnh (nay là thành phố) ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Tại quyết định này, Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành hơn 700,6 ngàn căn hộ các loại hình nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong đó, đối với loại hình nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, thành phố phấn đấu thực hiện từ 67 ngàn căn trở lên.

*Sân bay Long Thành chạy thử một số thiết bị

Những ngày qua, cùng với việc tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, các đơn vị liên quan cũng đã thực hiện chạy thử một số thiết bị tại dự án.

Các đơn vị liên quan đã triển khai diễn tập ứng phó tình huống rò rỉ nhiên liệu giả định trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu bay tại Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, các liên danh nhà thầu hiện đã huy động hàng ngàn nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công tại các gói thầu trọng điểm của Dự án Sân bay Long Thành. Nhà thầu đang lắp đặt các quầy làm thủ tục (quầy check-in), tạo tiểu cảnh. Đồng thời, chạy thử hệ thống thang cuốn, hệ thống xử lý hành lý, máy soi chiếu, cầu ống lồng đã hoàn thiện lắp đặt.

Trong ngày 29-9, các đơn vị liên quan đã triển khai diễn tập ứng phó tình huống rò rỉ nhiên liệu giả định trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu bay tại Sân bay Long Thành. Trong tối cùng ngày, các đơn vị đã bật toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất, hạ cánh số 1. Kết quả cho thấy, hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo bước chuẩn bị cần thiết phục vụ vận hành thương mại dự án vào cuối năm nay.

* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 2-10-2026: