Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 17-10: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

*Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đồng Nai dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Hội nghị kết nối trực tuyến đến hơn 40 ngàn điểm cầu trên cả nước, với hơn 2,7 triệu đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai những nội dung cốt lõi của 3 nghị quyết về xây dựng Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng với đó là Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

*Tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế khu công nghiệp tại Đồng Nai

Ngày 16-10, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đã làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai nhiệm vụ, những điểm nghẽn, hạn chế và giải pháp phát triển các KCN, KKT, khu công nghệ cao trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Vương Thế

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý các KCN, KKT chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến sự đồng bộ của pháp luật, thủ tục quy hoạch và đầu tư, quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật và năng lượng phục vụ các dự án quy mô lớn. Liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; việc phát triển nhà ở công nhân, hạ tầng xã hội và tái cấu trúc không gian công nghiệp cũng đặt ra nhiều yêu cầu cần giải quyết.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đề nghị Ban Quản lý các KCN, KKT coi nhiệm vụ thu hút đầu tư mới, hỗ trợ sản xuất và giải ngân vốn xây dựng nhà máy của các doanh nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết từ nay đến cuối năm. Để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, cần phải nhận diện đúng những điểm nghẽn cốt lõi để có giải pháp tháo gỡ. Không để tình trạng nhà đầu tư có nhu cầu mà thành phố không có mặt bằng, hạ tầng, điện nước và các dịch vụ thiết yếu để doanh nghiệp lựa chọn đầu tư...

*Thành phố Đồng Nai tập trung triển khai các nhiệm vụ về thực hiện Nghị quyết 57

Chiều 16-10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đánh giá kết quả 9 tháng của năm 2026, trọng tâm quý III-2026 và triển khai các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phương thức làm việc điện tử, CĐS đã mở rộng trên địa bàn thành phố. Trong đó, khối Đảng tổ chức 445 phiên họp không sử dụng tài liệu giấy, triển khai thủ tục của Đảng trên môi trường điện tử; tỷ lệ văn bản đi ký số đạt 91,6%. Ở khối chính quyền, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn trên iGate trong kỳ báo cáo quý III-2026 đạt 99,49%. Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả đánh giá năm 2026 cập nhật đến ngày 12-10, thành phố Đồng Nai xếp thứ 2 trong 34 địa phương trên cả nước, tuy nhiên kết quả chưa ổn định giữa các tháng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Toàn hệ thống chính trị cùng các cấp, các ngành trên toàn thành phố cần nâng cao ý thức, chủ động tham gia thúc đẩy ứng dụng KHCN, ĐMST và CĐS. Đây là yêu cầu cấp thiết khi thành phố đã chuyển sang mô hình quản trị đô thị hiện đại.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá sâu từng nội dung công việc, nhất là các đề án lớn thuộc Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời chủ động phân khai nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm 2026, chuẩn bị cho năm 2027; thành lập, đảm bảo quy chế hoạt động hiệu quả của các tổ chuyên đề với từng lĩnh vực cụ thể; nâng cao hiệu quả kết nối, hoạt động của Hội đồng tư vấn về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS thành phố Đồng Nai...

*Đồng Nai vận hành hệ thống camera giám sát, xử phạt nguội vi phạm giao thông

Ngày 16-10, Công an thành phố Đồng Nai đưa vào khai thác hệ thống 762 camera giám sát tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, phục vụ phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình thức phạt nguội.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai xử lý các vi phạm qua "mắt thần" tại Trung tâm Thông tin chỉ huy. Ảnh: Mộc Miên

Hệ thống gồm 250 camera AI thông minh PTZ và 512 camera giám sát, ghi hình, nhận diện biển số, được lắp đặt tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm trên địa bàn. Dữ liệu camera được sử dụng để phát hiện các hành vi vi phạm như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn và những lỗi khác theo quy định.

Hệ thống hoạt động liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xác minh vi phạm, góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong xử lý.

*Hơn 1,1 ngàn căn nhà ở xã hội tại Nhơn Trạch đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Sở Xây dựng Đồng Nai vừa có văn bản xác nhận hơn 1,1 ngàn căn hộ thuộc công trình chung cư nhà ở xã hội HAP-1, Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Nhơn Trạch, đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Khu chung cư nhà ở xã hội HAP-1, Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Nhơn Trạch đang thi công xây dựng. Ảnh: ĐVCC

Theo văn bản của Sở Xây dựng, qua xem xét hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư cung cấp, công trình đã đáp ứng các điều kiện theo quy định về kinh doanh bất động sản, gồm: hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai, thiết kế xây dựng và các thủ tục liên quan. Công trình đã được khởi công xây dựng phần ngầm vào tháng 10-2025, phần thân vào tháng 4-2026; các hạng mục cọc, móng và dầm tầng 1 đã có biên bản nghiệm thu theo hồ sơ. Chủ đầu tư đã thực hiện công khai thông tin dự án và giá bán theo quy định.

Việc bàn giao căn hộ phải được thực hiện sau khi công trình hoàn thành, được nghiệm thu theo thiết kế được duyệt và đáp ứng các điều kiện liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ dự án.

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