Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 14-10: Phát huy tinh thần doanh nhân, cùng Đồng Nai vươn mình phát triển

*Thành ủy Đồng Nai triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 13-10, Thường trực Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và chúc mừng các cán bộ được nhận nhiệm vụ công tác mới. Ảnh: Văn Truyên

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Liêm đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đến công tác tại Văn phòng Thành ủy kể từ ngày 15-10-2026; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang giữ chức Phó Chánh văn phòng Thành ủy kể từ ngày 15-10-2026, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nông Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàng Gòn đến công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai kể từ ngày 15-10-2026; bổ nhiệm đồng chí Nông Thanh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai kể từ ngày 15-10-2026, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; giao đồng chí Nông Thanh Tuấn phụ trách điều hành hoạt động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định giao đồng chí Đỗ Chánh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ phường Hàng Gòn kể từ ngày 15-10-2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động công tác đối với một số cán bộ.

Thay mặt Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ công tác mới. Đồng chí đề nghị cán bộ được giao nhiệm vụ công tác mới cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa vị trí, vai trò từng cán bộ trước tập thể, trước tổ chức và trước yêu cầu nhiệm vụ mới của từng cơ quan, đơn vị, không ngừng phấn đấu, phát huy kinh nghiệm công tác để đáp ứng sự kỳ vọng của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.

*Phát huy tinh thần doanh nhân, cùng Đồng Nai vươn mình phát triển

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2026), chiều 13-10, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân với chủ đề “Doanh nhân Đồng Nai - Khát vọng vươn tầm”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đồng Nai Đặng Minh Nguyệt và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng trao bằng khen của UBND thành phố cho các doanh nhân. Ảnh: Công Nghĩa

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nhân Đồng Nai đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố. Không chỉ dừng lại ở các chỉ số tăng trưởng kinh tế, doanh nhân Đồng Nai còn luôn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc qua các hoạt động an sinh, đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng.

Gửi lời chúc tốt đẹp và thành công đến các doanh nghiệp, doanh nhân Đồng Nai nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian qua.

Trong 5 năm tới, thành phố sẽ đầu tư nguồn lực lớn cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đòi hỏi sự chung sức mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nhân.

Để hiện thực hóa những mục tiêu và khát vọng phát triển, rất cần sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, kiến tạo, nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện và dành nguồn lực đầu tư về hạ tầng để doanh nghiệp phát triển và ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn cần đoàn kết, góp sức vào sự phát triển chung và đóng góp tốt cho ngân sách, đồng hành cùng địa phương trong các chương trình xã hội.

Tại chương trình, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã chúc mừng 4 doanh nhân Đồng Nai đạt danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026. Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

*Đồng Nai gặp gỡ doanh nghiệp du lịch bàn giải pháp tăng trưởng cuối năm

Ngày 13-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp du lịch về các giải pháp tăng trưởng quý IV-2026.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai đón gần 4,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch hơn 3,4 ngàn tỷ đồng, bằng 75,7% kế hoạch.

Đại diện Công ty TNHH dịch vụ du lịch Meerkat Travel (xã Định Quán) gợi ý các giải pháp tổ chức chương trình du lịch cho khách quốc tế. Ảnh: Vương Thế

Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng du lịch cả năm, trong quý IV-2026, ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút thêm khoảng 1,5 triệu lượt khách, đạt 1,2 ngàn tỷ đồng doanh thu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung vận động các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành triển khai chính sách giảm giá, liên kết kích cầu; đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số…

Tại hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến, đề xuất chính sách với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như thành phố trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên; theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các mô hình du lịch nhà vườn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp cần chủ động xây dựng định hướng phát triển, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, thu hút du khách, tổng hợp vướng mắc, đề xuất giải pháp thiết thực, đồng hành cùng thành phố thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

*Đồng Nai có 2 cá nhân đoạt Giải thưởng Nguyễn Thị Định

Thông tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Đồng Nai: Trong số 32 cá nhân đoạt Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II năm 2026, Đồng Nai có 2 cá nhân.

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Phụ nữ Công an thành phố Đồng Nai thăm và tặng quà con liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Hội LHPN thành phố cung cấp

Đó là: Thượng tá Nông Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Phụ nữ Công an thành phố Đồng Nai và bà Vũ Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 2 đợt trong một nhiệm kỳ, dành tặng cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh.

Dự kiến lễ trao giải thưởng diễn ra tối 16-10 tại thành phố Hà Nội.

*Bay hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường, đèn tín hiệu tại Sân bay Long Thành

Trong các ngày 12 và 13-10, cơ quan chức năng đã thực hiện các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Tàu bay thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Sân bay Long Thành. Ảnh: VATM cung cấp

Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại Sân bay Long Thành được Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đã tổ chức bằng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35. Nội dung tập trung đánh giá hoạt động của các hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ đường cất, hạ cánh 05R/23L.

Trong đó, ngày 12-10, tàu bay thực hiện các bài bay kiểm tra hệ thống ILS/DME 23L, đèn chỉ thị đường tiếp cận chính xác PAPI 23L, hệ thống đèn tiếp cận ALS 23L và hệ thống DVOR/DME Long Thành. Ngày 13-10, hoạt động tiếp tục với hệ thống ILS/DME 05R, PAPI 05R và hệ thống đèn tiếp cận ALS 05R/23L.

Kết quả, các chuyến bay hoàn thành những bài bay theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường. Đây là cơ sở để các đơn vị chuyên môn tổng hợp, đánh giá thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị, phục vụ các bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành.

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