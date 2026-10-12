Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 12-10: 180 học sinh thành phố Đồng Nai dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027

*Họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và tuyên dương nông dân, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày 10-10, Hội Nông dân thành phố Đồng Nai tổ chức Họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026).

Lãnh đạo thành phố trao tặng chứng nhận tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Tố Tâm

Tại buổi họp mặt, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, Hội Nông dân thành phố Đồng Nai luôn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp hội chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy kinh tế tập thể và tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập hội.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân thành phố cũng đã tổ chức tôn vinh 50 nông dân tiêu biểu và 44 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng đề nghị: Hội Nông dân thành phố cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; thúc đẩy liên kết giữa nông dân và hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối; khuyến khích hình thành vùng sản xuất phù hợp, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Mặt khác, cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trực tiếp của phát triển nông nghiệp…

*180 học sinh thành phố Đồng Nai dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai Đặng Anh Tuấn đã ký Quyết định số 1554/QĐ-SGDĐT về việc thành lập đội tuyển học sinh giỏi thành phố Đồng Nai tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (THPT) năm học 2026-2027.

Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu (phường Trấn Biên) là trường tư thục duy nhất có 2 thí sinh trong đội tuyển Đồng Nai tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027. Ảnh: Công Nghĩa

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2026-2027 dự kiến được tổ chức vào tháng 12-2026. Mỗi tỉnh, thành sẽ có một hội đồng thi, đề thi các môn của kỳ thi do Bộ GD-ĐT chủ trì ra. Công tác coi thi được thực hiện chéo giữa các tỉnh, thành.

Theo đó, đội tuyển của thành phố Đồng Nai năm nay có 180 học sinh tham gia tranh tài ở 9 môn thi. Cụ thể, mỗi môn thi sẽ có 20 học sinh dự thi, bao gồm các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Tin học.

Danh sách các học sinh xuất sắc góp mặt trong đội tuyển đến từ các trường: THPT chuyên Bình Long, THPT chuyên Lương Thế Vinh, THPT chuyên Quang Trung là nòng cốt; ngoài ra còn có các trường THPT không chuyên. Đặc biệt, Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu là trường tư thục duy nhất có 2 học sinh lọt vào đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia của thành phố ở môn Tiếng Anh.

*Triển khai phong trào khởi nghiệp số trong đoàn viên, thanh niên

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, sáng 10-10, Thành đoàn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Đồng Nai đã phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai phong trào khởi nghiệp trên nền tảng thương mại điện tử cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thành phố Đồng Nai.

Các đội tham gia hội thi livestream bán hàng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: Nga Sơn

Hội nghị không chỉ hướng đến trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và thương mại điện tử, mà quan trọng hơn là bước khởi đầu để phát động và từng bước hình thành phong trào khởi nghiệp trên nền tảng thương mại điện tử trong ĐVTN.

Sau lễ khai mạc, ĐVTN được tập huấn về khởi nghiệp, thương mại điện tử, Digital Marketing và livestream bán hàng. Đồng thời, 15 đội thi tham gia tranh tài tại Hội thi thanh niên Đồng Nai đồng hành cùng sản phẩm OCOP trên nền tảng thương mại điện tử năm 2026.

Các đội đã trực tiếp vận dụng kiến thức, kỹ năng về thương mại điện tử, Digital Marketing, xây dựng nội dung và livestream bán hàng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng trên các nền tảng số. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 4 giải triển vọng cho các đội tham gia hội thi.

*‘Kết nối không tổn thương’ - lá chắn bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng

Sáng 10-10, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Trường đại học Công nghệ Đồng Nai (phường Trảng Dài) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch "Không một mình - Kết nối không tổn thương".

Cán bộ phụ trách công tác an ninh mạng Công an thành phố và các KOL (những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) trao đổi với sinh viên phương pháp sử dụng mạng xã hội an toàn. Ảnh: Công Nghĩa

Với chủ đề "Không một mình - Kết nối không tổn thương", chiến dịch năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền nhận diện các thủ đoạn lừa đảo mà quan trọng hơn là khơi dậy, trang bị cho người trẻ kỹ năng tự bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh. Lực lượng công an khuyến cáo mỗi sinh viên trước khi bình luận hay chia sẻ một nội dung cần suy nghĩ kỹ, kiểm chứng thông tin để tránh làm tổn thương người khác và tránh lan truyền thông tin sai lệch. Khi thấy bạn bè gặp khó khăn trên mạng, không nên quay lưng, chế giễu mà hãy lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn họ tìm đến sự trợ giúp của người thân hoặc cơ quan chức năng.

Phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng, đại diện Công an thành phố Đồng Nai gửi thông điệp đến các bạn trẻ, đó là khi gặp chuyện không hay trên không gian mạng thì không phải tự mình chịu đựng. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, bạn bè hay cơ quan công an là hết sức cần thiết để có sự chia sẻ và an toàn.

Tại sự kiện cũng đã diễn ra nghi thức ra mắt "Đại sứ an toàn số học đường" và phát động phong trào đồng hành cùng học sinh, sinh viên tương tác an toàn, văn minh trên không gian mạng.

*Nghiên cứu bố trí trạm cân kiểm soát tải trọng xe tại nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai phản hồi về việc bố trí trạm cân và trạm thu phí phục vụ kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành. Ảnh tư liệu

Theo VEC, đối với công trình trạm cân kiểm soát tải trọng xe, VEC đang nghiên cứu phương án bố trí trạm cân kiểm soát tải trọng xe tại các nhánh vào hoặc trên đường chính tuyến của các nút giao kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Các trạm cân chưa bố trí làn quay đầu xe hoặc khu vực hạ tải đối với phương tiện quá tải.

Đối với việc đầu tư hệ thống thu phí tại nút giao tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, VEC cho biết, theo nội dung thống nhất giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai và VEC tại biên bản làm việc ngày 24-3-2023, hạng mục đầu tư hệ thống thu phí do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thực hiện. Do đó, VEC đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thực hiện theo nội dung đã thống nhất.

Trước đó, để đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa Dự án Thành phần 3 vào khai thác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đề nghị VEC xem xét nghiên cứu, đầu tư hệ thống thu phí không dừng (ETC) tại khu vực nút giao 2 dự án để đảm bảo thu phí kín của Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

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