Điềm Thụy (Thái Nguyên): Tạo đột phá từ quy hoạch và hạ tầng, góp sức đưa kinh tế Thái Nguyên bứt tốc

Từ nguồn lực ngân sách đến động lực phát triển

Tăng trưởng hai con số không chỉ được quyết định bởi những trung tâm công nghiệp lớn, mà còn phụ thuộc vào khả năng khơi thông nguồn lực, tổ chức thực hiện và tạo dư địa phát triển tại từng địa phương. Với xã Điềm Thụy, yêu cầu đó đang được cụ thể hóa bằng những kết quả bước đầu trong điều hành kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư và phát triển hạ tầng.

Công trình Khu dân cư và tái định cư Nga My đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng và ổn định đời sống người dân trong vùng dự án.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 479.757 triệu đồng, bằng 194,8% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu thuế, phí và lệ phí đạt 298.129 triệu đồng, bằng 656,7% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 181.627,7 triệu đồng, bằng 90,4% dự toán. Kết quả thu ngân sách tạo thêm nguồn lực quan trọng cho phát triển địa phương, đồng thời cho thấy vai trò của hoạt động kinh tế, quản lý nguồn thu và khai thác các nguồn lực đất đai.

Tuy nhiên, đằng sau con số tổng thu vượt dự toán là yêu cầu phải nâng cao chất lượng và tính bền vững của nguồn thu, nhất là trong bối cảnh phát triển công nghiệp đòi hỏi hạ tầng đồng bộ, dịch vụ hỗ trợ hiệu quả và môi trường đầu tư ổn định. Vì vậy, với Điềm Thụy, bài toán tăng trưởng không dừng ở khai thác nguồn thu hiện có, mà phải mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hình thành những nguồn thu ổn định trong dài hạn.

Trong 9 tháng đầu năm, xã đã cấp mới 321 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp đổi 84 giấy và giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định. Cùng với việc cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, những nỗ lực này góp phần củng cố môi trường kinh doanh tại cơ sở, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển và bổ trợ cho động lực công nghiệp của địa phương.

Công nghiệp muốn bứt tốc, hạ tầng phải đi trước

Với một địa bàn có nhiều dự án công nghiệp và hạ tầng đang được triển khai, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện quy hoạch và tổ chức thực hiện đầu tư chính là những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển hóa tiềm năng thành tăng trưởng. Nhận diện rõ yêu cầu đó, xã Điềm Thụy tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong 9 tháng năm 2026, địa phương tổ chức thực hiện đối với 21 công trình, dự án; phê duyệt phương án bồi thường cho 1.453 hộ, với diện tích 165,71 ha, tổng kinh phí 843,84 tỷ đồng. Xã cũng phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh quyết định giao đất cho chủ đầu tư thực hiện 7 dự án, diện tích 47,7 ha.

Song song với đó, công tác quy hoạch được đẩy mạnh. Xã đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của 4 xã trước đây gồm Điềm Thụy, Thượng Đình, Nga My và Hà Châu; phối hợp triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu các khu công nghiệp Nga My, Thượng Đình và Yên Bình 3. Khu công nghiệp Thượng Đình, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình cùng hai cụm công nghiệp Hà Châu 1 và Hà Châu 2 đã khởi công.

Hệ thống giao thông nông thôn tại xã Điềm Thụy từng bước được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và kết nối các khu vực sản xuất.

Đây là những chuyển động có ý nghĩa đối với không gian phát triển của Điềm Thụy. Khi các dự án được triển khai đồng bộ, địa phương có thêm cơ hội thu hút đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, phát triển dịch vụ và tạo việc làm. Xa hơn, việc hình thành các khu, cụm công nghiệp gắn với hệ thống giao thông, khu tái định cư và các công trình xã hội sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, tạo nền tảng để tăng trưởng công nghiệp lan tỏa sang thương mại, dịch vụ và đời sống dân cư.

Tạo dư địa mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo ông Dương Đình Dân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Điềm Thụy: "Việc thành lập Ban là bước đi nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong giai đoạn mới."

Mặc dù bộ máy mới đi vào hoạt động, đơn vị đã tiếp nhận và mở rộng phạm vi quản lý từ 5 dự án ban đầu lên 26 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, Ban tập trung rà soát từng dự án, chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, nâng cao chất lượng lựa chọn đơn vị tư vấn, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

Cũng theo ông Dương Đình Dân, về dài hạn, nâng cao năng lực quản lý dự án không chỉ nhằm giải quyết yêu cầu tiến độ trước mắt, mà còn là điều kiện để Điềm Thụy nâng cao hiệu quả đầu tư công, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Khi nguồn vốn được chuyển hóa thành những công trình đồng bộ, có khả năng kết nối và khai thác hiệu quả, hạ tầng sẽ trở thành nền tảng quan trọng để địa phương phát huy lợi thế công nghiệp, mở rộng dư địa phát triển và đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên.

Các công trình, dự án hạ tầng trên địa bàn xã Điềm Thụy được đẩy mạnh triển khai, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trao đổi về định hướng trong những tháng cuối năm, ông Lê Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy nhấn mạnh: Địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng.

Trọng tâm không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, mà còn phải chuẩn bị tốt nền tảng cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Điều đó đòi hỏi Điềm Thụy tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng quản lý dự án, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm, phát triển hạ tầng đồng bộ và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thái Nguyên cần được thực hiện bằng những động lực cụ thể từ cơ sở, đó là các dự án được triển khai đúng tiến độ, vốn đầu tư được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng hoạt động và người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Với Điềm Thụy, lợi thế công nghiệp chỉ thực sự trở thành sức bật khi đi cùng năng lực thực thi, kỷ luật đầu tư và hiệu quả quản trị.

Từ kết quả thu ngân sách, tiến độ giải phóng mặt bằng đến các dự án công nghiệp, hạ tầng và chuyển đổi số, xã Điềm Thụy đang từng bước tạo dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Nếu các điểm nghẽn được khơi thông, nâng cao hiệu quả đầu tư và phát huy đồng bộ các nguồn lực, địa phương sẽ có thêm điều kiện đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Thái Nguyên, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.