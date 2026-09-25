Điểm thi học sinh giỏi lớp 12 Hà Nội: Tra cứu ở đâu?

Ngày 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT Hà Nội) thông báo kết quả điểm bài thi kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 THPT năm học 2026-2027.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 14 và 15/9, gồm hai bảng. Trong đó, bảng A chọn học sinh giỏi thành phố; bảng B vừa chọn học sinh giỏi thành phố, vừa chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia.

Toàn thành phố có gần 5.600 thí sinh của 205 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học đăng ký dự thi.

Học sinh THPT làm bài trong phòng thi. (Ảnh minh họa).

Điểm thi học sinh giỏi lớp 12 tra cứu từ 8h30

Từ 8h30 ngày 25/9, thí sinh và cha mẹ học sinh có thể tra cứu điểm bài thi trên Cổng thông tin điện tử của ngành tại diemthi.hanoi.edu.vn. Thí sinh nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống để xem kết quả.

Các cơ sở giáo dục có thí sinh dự thi cũng được yêu cầu truy cập Hệ thống Quản lý thi của Sở GD&ĐT Hà Nội để tải danh sách kết quả, kiểm tra, đối chiếu và thông báo tới thí sinh.

Thí sinh muốn phúc khảo cần lưu ý thời hạn

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo được đăng ký từ ngày 26/9 đến hết ngày 29/9/2026.

Thí sinh liên hệ trường đang học để nhận và nộp đơn đề nghị phúc khảo theo mẫu. Đơn phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin như họ tên, ngày sinh, trường, điểm thi, phòng thi, số báo danh, mã học sinh, môn thi, bảng dự thi và điểm bài thi đề nghị phúc khảo.

Nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp danh sách học sinh đề nghị phúc khảo. Trước 17h30 ngày 29/9, nhà trường phải hoàn tất việc nhập dữ liệu thí sinh đăng ký phúc khảo trên hệ thống và gửi danh sách theo quy định về Sở GD&ĐT Hà Nội. Sở lưu ý các trường không tiếp nhận hồ sơ sau thời hạn.