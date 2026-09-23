Điểm thi 25,75 đỗ Y khoa nhờ IELTS, có công bằng?

Đề xuất bỏ mức điểm cộng tối đa 3 điểm đối với giải học sinh giỏi, IELTS và chứng chỉ quốc tế từ năm 2027 nhằm hạn chế những bất cập phát sinh trong quá trình xét tuyển đại học.

Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho biết cả nước có hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm. Trong đó, hơn 35.900 em dùng chứng chỉ IELTS.

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT những ngành không yêu cầu ngoại ngữ nhưng thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh vẫn được cộng điểm. Chẳng hạn, với ngành chỉ xét Toán, Vật lý và Hóa học, một thí sinh có kết quả 3 môn cao hơn vẫn có thể trượt trước thí sinh có điểm chuyên môn thấp hơn nhưng được cộng chứng chỉ.

Đơn cử, Trường Đại học Y Hà Nội áp dụng mức điểm cộng dành cho thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển và đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc chứng chỉ quốc tế. Năm nay, điểm chuẩn ngành Y khoa của trường là 28,5 điểm. Đáng chú ý, nhiều thí sinh đạt được mức trúng tuyển này do được cộng thêm 2,5-3 điểm theo quy định.

Quy định mức điểm khuyến khích đối với các loại chứng chỉ tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 (Nguồn: HMU)

Trong danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, có trường hợp tổng điểm 3 môn chỉ ở mức 25,75 điểm, nhưng điểm xét tuyển sau khi cộng các loại điểm theo quy định tăng lên ngưỡng 28,75-29,21 điểm.

Một thí sinh có điểm các môn lần lượt là 8,5; 8,5 và 8,75; tổng điểm 3 môn đạt 25,75 điểm. Nếu chỉ tính điểm thi, mức điểm này thấp hơn đáng kể so với điểm chuẩn 28,5 của ngành Y khoa. Tuy nhiên, thí sinh được cộng 3 điểm theo quy định của trường, đưa tổng điểm xét tuyển lên 29,21 điểm, cao hơn điểm chuẩn 0,71 điểm và đủ điều kiện trúng tuyển ngành Y khoa.

Một trường hợp khác cũng có tổng điểm 3 môn B00 là 25,75 với điểm từng môn lần lượt 9,25; 7,5 và 9. Sau khi được cộng 3 điểm, tổng điểm xét tuyển của thí sinh đạt 28,75, vừa cao hơn mức điểm chuẩn 28,5 điểm của ngành Y khoa.

TS Phạm Hùng Hiệp - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao tri thức, Trường Đại học Thành Đô bày tỏ ủng hộ với dự thảo của Bộ GD&ĐT về việc bỏ cộng điểm IELTS trong tuyển sinh đại học. Theo ông, điều này đáng lẽ nên được thực hiện từ sớm.

“Nhiều năm qua, tôi luôn băn khoăn về việc sử dụng điểm IELTS làm căn cứ quan trọng để xét tuyển đại học. Đặc biệt, với những ngành như Y dược, Kỹ thuật, việc chỉ sử dụng điểm tiếng Anh hoặc coi điểm tiếng Anh là căn cứ quan trọng trong tuyển sinh có lẽ chưa thực sự phù hợp”, ông Hiệp chia sẻ.

Năm 2026 cho biết cả nước có hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Bên cạnh đó, chuyên gia cho rằng phụ huynh và học sinh không nên có tâm lý “tiếc” công sức đã dành cho việc học và thi chứng chỉ này. Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vẫn có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác, quan trọng hơn là quá trình ôn thi IELTS có thể giúp người học xây dựng năng lực tiếng Anh cần thiết.

“Học, ôn thi IELTS hoặc các bài thi chuẩn hóa tương đương là một trong những cách thức hiệu quả để một người trẻ trang bị năng lực Anh ngữ, chuẩn bị hành trang trước khi bước vào thị trường lao động hoặc đi du học”, ông Hiệp đánh giá.

Thực tế, theo chuyên gia, kết quả các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế vẫn được nhiều trường đại học và tổ chức sử dụng trong tuyển sinh, xét học bổng, tuyển dụng... Ngay cả trong một số trường hợp chứng chỉ IELTS đã hết hạn, kết quả từng đạt được vẫn có thể có giá trị nhất định tùy mục đích sử dụng.

“Phụ huynh và học sinh cần tránh tâm lý học chỉ để thi. Chứng chỉ IELTS vẫn có vai trò nhất định khi xin việc, phục vụ quá trình học tập ở bậc đại học sau này”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc bỏ điểm cộng tối đa 3 điểm đối với giải học sinh giỏi, IELTS, chứng chỉ quốc tế từ năm 2027 nhằm đảo bảo công bằng cho các thí sinh. Bô GD&ĐT thông tin cùng IELTS 6.0 nhưng thí sinh có thể được cộng điểm khác nhau tại các trường, với 26 mức điểm cộng, đặt ra yêu cầu chuẩn hóa cách xét tuyển. Ví dụ, với IELTS 6.0, Đại học Luật Hà Nội cộng 0,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển, Đại học Y Hà Nội tính 0,75 điểm, Đại học Thương mại và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế cộng 1 điểm, trong khi Đại học Bách khoa Hà Nội tính theo thang điểm 100.