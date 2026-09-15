Điểm tên các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị với upside 50-10%

Trong các báo cáo phân tích và chiến lược đầu tư gần đây, nhiều công ty chứng khoán tiếp tục đưa ra đánh giá tích cực đối với một số cổ phiếu trên thị trường. Đáng chú ý, mức giá mục tiêu được đưa ra cao hơn 50-100%, thậm chí trên 130% so với thị giá tại thời điểm báo cáo.

Các luận điểm hỗ trợ chủ yếu đến từ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, định giá đang ở mức hấp dẫn, sự cải thiện của hoạt động kinh doanh cốt lõi và những động lực tăng trưởng mới.

SZC có dư địa tăng giá gần 90% theo định giá mới

Một trong những cổ phiếu có mức upside đáng chú ý là CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC). Theo chứng khoán Shinhan (SSV) đưa ra giá mục tiêu 33.300 đồng/cổ phiếu cho SZC. Với thị giá khoảng 17.650 đồng/cổ phiếu, mức giá mục tiêu này tương đương dư địa tăng gần 89,7%.

Theo SSV, triển vọng dài hạn của SZC được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI duy trì ổn định, qua đó thúc đẩy nhu cầu thuê bất động sản khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn, trong khi giá đất có xu hướng cải thiện qua các năm. SZC còn có thêm các nguồn thu từ khu đô thị, sân golf và dự án BOT 768.

Những yếu tố này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp FDI tiếp tục tạo lực cầu cho bất động sản khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, SSV kỳ vọng diện tích thuê đất KCN trong năm 2026 sẽ tương đương năm trước, đạt khoảng 45 ha, phản ánh sự cân bằng giữa các động lực hỗ trợ và những rủi ro tiềm ẩn mà doanh nghiệp đang đối diện.

Đồng thời, việc Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào khai thác thương mại được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, qua đó gia tăng sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư vào khu vực.

Giá với các mức P/B Và P/E của SZC. Nguồn SSV

Hòa Phát vẫn hấp dẫn dù giá mục tiêu được điều chỉnh

Chứng khoán Vietcap tiếp tục đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát, với giá mục tiêu 32.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức upside 57.1% so với thị giá thiết lập vào phiên 15/9 ở mức giá 21.200 đồng/cp.

So với các báo cáo trước, Vietcap đã điều chỉnh giảm 8% giá mục tiêu của HPG, nguyên nhân đến từ chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) tăng từ 12% lên 12,6% sau khi nâng giả định lãi suất phi rủi ro từ 6% lên 7%.

Mặc dù vậy, định giá của HPG vẫn được đánh giá hấp dẫn. Tại mức giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch ở P/E cốt lõi dự phóng 2026 và 2027 lần lượt khoảng 8,6 lần và 6,3 lần, thấp hơn đáng kể mức P/E bình quân 10 năm khoảng 10,5 lần.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cốt lõi được dự báo tăng lần lượt 37% và 35% trong năm 2026-2027, với CAGR khoảng 31% trong giai đoạn 2025-2028.

Định giá theo hệ số của HPG dựa trên dự báo của Vietcap.

Bên cạnh HPG, Vietcap cũng đánh giá tích cực nhiều cổ phiếu với mức tăng giá kỳ vọng trên 50% so với thị giá hiện tại.

Với cổ phiếu NLG, Vietcap đưa giá mục tiêu 36.800 đồng/cp, tương ứng upside khoảng 56.4%. NLG hiện giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2026-2027 lần lượt 0,9 lần, thấp hơn đáng kể mức bình quân 5 năm là 1,5 lần.

Theo Vietcap, động lực tăng trưởng lợi nhuận NLG được kỳ vọng tập trung trong quý IV/2026 khi doanh nghiệp bắt đầu bàn giao các phân khu mới tại Izumi City, Mizuki Park và Sol Garden, bên cạnh tiến độ bàn giao tại Southgate và Cần Thơ. Qua đó, dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2026 của NLG đạt 697 tỷ đồng.

Đối với CTG, Vietcap đặt giá mục tiêu 48.800 đồng/cp, cao hơn khoảng 61.2% so với thị giá hiện tại. Công ty chứng khoán này cho rằng CTG có khả năng tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội so với mặt bằng ngành nhờ NIM, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời được cải thiện. Đáng chú ý, ROE năm 2026 của CTG được dự báo đạt 21,3%, trong khi P/B dự phóng chỉ khoảng 1,2 lần, cho thấy dư địa định giá lại vẫn còn.

KDH là cổ phiếu có mức upside cao nhất trong nhóm này khi Vietcap kỳ vọng tăng 103,2%, với giá mục tiêu 31.700 đồng/cp. Hiện KDH đang giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2026-2027 lần lượt 1,1 lần và 1,0 lần, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 5 năm là 2,1 lần. Vietcap dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2026 đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước, chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao tiếp tục được đẩy mạnh tại dự án Gladia, qua đó hỗ trợ đáng kể lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026.

MSN gặp "thiên thời" từ giá tungsten và bài toán giảm gánh nặng nợ

Với cổ phiếu MSN của Masan Group, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị MUA và đưa ra giá mục tiêu 102.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 52% so với thị giá 66.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E dự phóng năm 2026 và 2027 lần lượt là 15,1x và 9,5x.

Theo VDSC, câu chuyện đầu tư đối với MSN có thể được nhìn nhận thông qua hai yếu tố chính: quản trị nợ và khả năng cải thiện hiệu quả của các mảng kinh doanh. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với một tập đoàn đa ngành có quy mô lớn như Masan.

Công ty chứng khoán này cho rằng MSN đang xuất hiện những điểm chuyển biến trong quản trị nợ vay trong trung hạn, khi các mô hình kinh doanh cũ dần ổn định và các động lực tăng trưởng mới bắt đầu phát huy hiệu quả.

Trong đó, triển vọng hồi phục của Masan Consumer (MCH) nhờchiến dịch Retail Supreme, việc mở rộng mạng lưới cửa hàng dựa trên mô hình sinh lời đã hình thành từ năm 2025 của WinCommerce (WCM), cùng triển vọng của Phúc Long Heritage (PLH) và Masan MeatLife (MML) được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Đáng chú ý, MSN còn hưởng lợi từ diễn biến giá tungsten (hay còn gọi là vonfram). Theo VDSC, giá tungsten APT đại diện tại châu Âu đã tăng mạnh, đạt 3.125 USD/MTU vào ngày 21/8/2026, mức cao nhất từng ghi nhận.

Đà tăng này được kỳ vọng có thể duy trì trong bối cảnh thị trường tungsten toàn cầu đối mặt với sự mất cân đối cung - cầu, trong đó những biến động liên quan đến hai quốc gia lớn là Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tác động đến thị trường.

Qua đó, VDSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của MSN trong quý III/2026 được dự phóng đạt 2.802 tỷ đồng, tăng 131,8% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2026, MSN ước đạt 118.729 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 45,5%, trong khi LNST công ty mẹ có thể đạt 10.384 tỷ đồng, tăng 152,8%, tương ứng EPS khoảng 6.765 đồng/cổ phiếu.

VRE định giá đang thấp hơn đáng kể mức bình quân

CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) cũng nằm trong nhóm cổ phiếu được đánh giá còn nhiều dư địa tăng giá. Chứng khoán MB (MBS) đưa ra giá mục tiêu 38.900 đồng/cổ phiếu. Với thị giá khoảng 25.600 đồng/cổ phiếu, mức upside tương ứng khoảng 51,3%.

Kết quả kinh doanh đang là một trong những điểm tựa chính cho luận điểm đầu tư. LNST quý II/2026 của VRE đạt 1.608,5 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận đạt 3.214,8 tỷ đồng, tăng 33,4%.

Theo MBS, lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 58,6% trong nửa đầu năm 2026, từ mức 55,8% cùng kỳ năm trước, nhờ tỷ lệ lấp đầy và giá thuê tăng.

Bên cạnh đó, thu nhập tài chính tăng 58,8% nhờ mặt bằng lãi suất tiền gửi cao hơn từ cuối năm 2025. VRE cũng ghi nhận khoản lãi bất thường 184,8 tỷ đồng từ thanh lý một bất động sản đầu tư không cốt lõi trong quý I/2026.

MBS dự báo LNST năm 2026 và 2027 của VRE lần lượt đạt 6.329 tỷ đồng và 7.043 tỷ đồng. Đáng chú ý, nếu loại trừ khoản thu nhập 1.891 tỷ đồng từ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh trong năm 2025, lợi nhuận dự phóng năm 2026 của VRE được ước tính tăng 38,9% so với cùng kỳ.

Ngoài triển vọng kinh doanh, việc VRE lọt vào rổ chỉ số FTSE cũng được xem là yếu tố có thể tạo thêm động lực cho cổ phiếu. Ở mức hiện tại, VRE đang giao dịch với P/E khoảng 7,9 lần, thấp hơn đáng kể mức bình quân 3 năm khoảng 14 lần. Theo MBS, đây là mức định giá tương đối hấp dẫn đối với nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Không chỉ các báo cáo phân tích riêng lẻ, trong báo cáo chiến lược của Chứng khoán VPBankS cũng đưa ra danh sách nhiều cổ phiếu có tiềm năng tăng giá trong 12 tháng ở mức cao.

Dẫn đầu danh sách chiến lược là VHM, với giá mục tiêu 167.560 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside lên tới 132,7%. Mức định giá này tương ứng P/E khoảng 7,48 lần và P/B khoảng 2,24 lần.

Đáng chú ý, cổ phiếu PJN lot top tiềm năng tăng giá mạnh của VPBanks bất chấp những biên động và áp lực điều chỉnh gần đây liên quan đến các thông tin tiêu cực trên thị trường. Theo đó, công ty chứng khoán này đưa ra mức giá mục tiêu cho cổ phiếu PNJ là 86.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức sinh lời kỳ vọng lên tới 130,8% so với nền giá hiện tại.

Trong khi đó, PVD được đưa ra giá mục tiêu 33.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng dư địa tăng khoảng 82,2%.

Ngoài ba mã trên, danh sách cổ phiếu được VPBankS đánh giá có mức upside từ 50-80% còn có SIP với giá mục tiêu 83.500 đồng/cổ phiếu, REE 76.500 đồng/cổ phiếu, VIB 22.999 đồng/cổ phiếu, MBB 34.200 đồng/cổ phiếu, DBC 25.900 đồng/cổ phiếu và HAH 70.300 đồng/cổ phiếu.