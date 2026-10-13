Điểm tên 10 doanh nhân sở hữu khối tài sản lớn trên sàn chứng khoán Việt

Theo Forbes ngày 12/10/2026, nhiều doanh nhân Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới với khối tài sản hàng tỷ USD. Trên thị trường chứng khoán trong nước, không ít cá nhân cũng nắm giữ lượng cổ phần trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng tại các doanh nghiệp niêm yết.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC), dẫn đầu danh sách với tài sản ròng 34,5 tỷ USD (khoảng 899.415 tỷ đồng), xếp thứ 67 thế giới theo Forbes. Ông trực tiếp nắm giữ khoảng 703,8 triệu cổ phiếu VIC và 146,2 triệu cổ phiếu LPB. Với giá đóng cửa phiên 12/10 của cổ phiếu VIC (219.000 đồng/cp) và cổ phiếu LPB (40.250 đồng/cp), tổng giá trị hai khoản sở hữu ước đạt gần 160.017 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: Vingroup.

Theo sau là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet (Mã: VJC), sở hữu tài sản ròng 4,1 tỷ USD (khoảng 106.887 tỷ đồng), xếp thứ 1.028 thế giới. Bà trực tiếp nắm giữ khoảng 61,7 triệu cổ phiếu VJC và gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,39% vốn HDBank. Tạm tính theo thị giá, tổng giá trị hai khoản sở hữu ước đạt 11.792 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet. Ảnh: Vietjet.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup và là vợ ông Phạm Nhật Vượng, có tài sản ròng 3,9 tỷ USD (khoảng 101.673 tỷ đồng), xếp thứ 1.092 thế giới theo Forbes. Bà trực tiếp sở hữu khoảng 341,2 triệu cổ phiếu VIC và 148,3 triệu cổ phiếu LPB, với tổng giá trị gần 80.692 tỷ đồng tính theo thị giá ngày 12/10.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: Vingroup.

Em gái bà Hương là bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, sở hữu tài sản ròng 2,7 tỷ USD (khoảng 70.389 tỷ đồng), đứng thứ 1.522 thế giới. Bà trực tiếp nắm giữ khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,95% vốn điều lệ, trị giá khoảng 49.998 tỷ đồng.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: Vingroup.

Ở lĩnh vực thép, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG), có tài sản ròng 2,3 tỷ USD (khoảng 59.961 tỷ đồng), xếp thứ 1.785 thế giới. Ông trực tiếp sở hữu gần 2,2 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương khoảng 25,8% vốn điều lệ. Tạm tính theo giá đóng cửa của HPG phiên 12/10 (20.700 đồng/cp), lượng cổ phiếu này có giá trị ước tính 45.085 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Hoà Phát.

Bên cạnh đó, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank (Mã: TCB), cũng sở hữu tài sản ròng 2,3 tỷ USD (khoảng 59.961 tỷ đồng) và xếp thứ 1.799 thế giới. Ông đang nắm giữ khoảng 78,6 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 1,11% vốn ngân hàng, trị giá khoảng 2.562 tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank. Ảnh: Techcombank.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank (Mã: VPB), sở hữu tài sản ròng 1,3 tỷ USD (khoảng 33.891 tỷ đồng), xếp thứ 2.912 thế giới. Hiện ông nắm giữ khoảng hơn 414 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,14% vốn ngân hàng. Với thị giá kết phiên phiên 12/10 của VPB (24.400 đồng/cp), giá trị lượng cổ phiếu này ước đạt 10.104 tỷ đồng.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank. Ảnh: VPBank.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (Mã: MSN), có tài sản ròng 1,1 tỷ USD (khoảng 28.677 tỷ đồng), hiện đứng thứ 3.241 thế giới. Theo báo cáo quản trị năm 2025 của Masan Group, ông chỉ nắm trực tiếp 18 cổ phiếu MSN, nhưng gián tiếp sở hữu hàng trăm triệu cổ phần tại Masan và Techcombank thông qua các công ty riêng.

Bên cạnh vai trò nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Masan Group, ông Quang còn là thành viên HĐQT Techcombank. Ông trực tiếp nắm giữ khoảng 18,8 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 0,265% vốn ngân hàng, trị giá khoảng 613 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan. Ảnh: Masan.

Ngoài nhóm tỷ phú USD trong bảng xếp hạng Forbes, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sunshine (Mã: KSF), cũng sở hữu lượng lớn cổ phiếu tại Sunshine Group và CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (Mã: SCG).

Ông trực tiếp nắm giữ khoảng 552,7 triệu cổ phiếu KSF, tương đương 61,43% vốn điều lệ Sunshine Group, cùng hơn 19,5 triệu cổ phiếu SCG, tương đương 22,99% vốn doanh nghiệp. Tổng giá trị hai khoản sở hữu ước đạt 42.956 tỷ đồng.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sunshine. Ảnh:Sunshine.

Một cá nhân khác sở hữu lượng lớn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long, cũng sở hữu lượng lớn cổ phiếu Hòa Phát. Bà trực tiếp nắm giữ khoảng 580,8 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 6,88% vốn điều lệ, trị giá khoảng 12.023 tỷ đồng.

*Tài sản được tạm tính dựa trên số lượng cổ phiếu đang nắm giữ và thị giá đóng cửa ngày 12/10, không phản ánh toàn bộ giá trị tài sản thực tế của các cá nhân.