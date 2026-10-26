Điểm tập kết rác gây ô nhiễm tại hầm chui Sơn Tiến đã được xử lý

Điểm tập kết rác gây ô nhiễm, mất an toàn tại hầm chui cầu Sơn Tiến đã được xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường Quyết Thắng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tìm kiếm mặt bằng thay thế và triển khai phương án di dời.

Đến nay, toàn bộ lượng xe gom rác tập kết dưới chân hầm chui đã được di chuyển. Khu vực này hiện không còn ảnh hưởng đến người dân, đảm bảo an toàn giao thông theo thiết kế ban đầu.

Bên cạnh việc di dời, đơn vị chuyên môn cũng gia tăng tần suất, tăng cường xe chuyên dụng vận chuyển rác thải trong ngày nhằm tránh tình trạng rác ứ đọng.