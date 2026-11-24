Không có gì quá lời khi khen ngợi tinh thần chiến đấu kiên cường của U17 Việt Nam trước New Zealand. Bị dẫn bàn sớm, ba lần phải rượt đuổi tỷ số và có được bàn gỡ hòa ở phút 90+2, các cầu thủ đã không bỏ cuộc để giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup. Đó là thành quả xứng đáng được ghi nhận.

Tuy nhiên, nhìn từ tính chất trận đấu, tương quan trình độ và phong độ của hai đội, U17 Việt Nam đã có màn trình diễn dưới sức kỳ vọng. Một điểm lịch sử không đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Cristiano Roland đã chơi tốt. Thậm chí, nếu nhìn thẳng vào những gì diễn ra trên sân, khả năng phòng ngự của Việt Nam là vấn đề đáng lo ngại hơn cả.

U17 Việt Nam hòa New Zealand 3-3 để có điểm số lịch sử, nhưng màn trình diễn dưới sức, đặc biệt hàng thủ rất đáng lo ngại. Ảnh: VFF

Trước khi đến với World Cup, U17 Việt Nam từng chứng minh năng lực bằng những chiến thắng có chất lượng chuyên môn cao. Chúng ta đánh bại U17 Australia 2-1 ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026, sau đó giành chức vô địch giải đấu. Tại VCK U17 châu Á 2026, chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C giúp Việt Nam giành quyền vào tứ kết, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé tham dự FIFA U17 World Cup. Đó đều là những màn trình diễn cho thấy bản lĩnh, khả năng tổ chức và năng lực cạnh tranh của thế hệ cầu thủ này.

Do vậy, trận hòa New Zealand cho thấy chúng ta chơi chưa tốt như kỳ vọng. New Zealand không phải đối thủ có thành tích nổi bật ở sân chơi U17 World Cup. Đội bóng này chỉ thắng 4 trong 37 trận đã đấu tại giải. New Zealand thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết cũng không đơn thuần xuất phát từ về trình độ, mà còn gắn với bối cảnh Australia rời Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương để gia nhập AFC.

Trong 8 trận gần nhất, New Zealand để thủng lưới tới 26 bàn và chỉ ghi được 4 bàn thắng. Thế nhưng, họ lại ghi tới 3 bàn vào lưới U17 Việt Nam, bằng số bàn thua trước U17 Bỉ. Không chỉ ghi bàn, đội bóng châu Đại Dương còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, có hai lần đưa bóng trúng cột dọc, gồm tình huống ở đầu hiệp hai và pha bóng sau khi Việt Nam gỡ hòa 3-3. Nếu không nhờ may mắn, U17 Việt Nam đã thua 3-4.

U17 Việt Nam phải cải thiện khả năng phòng ngự. Ảnh: VFF

Điều đáng nói là mỗi khi U17 Việt Nam tìm được bàn gỡ, đội bóng lại không duy trì được sự chắc chắn. New Zealand không tạo ra quá nhiều sức ép liên tục vẫn tìm thấy cơ hội để uy hiếp khung thành Việt Nam. Đó là vấn đề phòng ngự không chỉ nằm ở một cá nhân hay một tình huống mắc lỗi, mà xuất phát từ cách tổ chức chung của cả hệ thống.

Cần khẳng định lại, tinh thần và nỗ lực của U17 Việt Nam xứng đáng được ngợi khen. U17 Việt Nam có quyền tự hào với điểm số lịch sử, nhưng không thể để cột mốc ấy che lấp hạn chế. Hàng thủ đã để lọt lưới 6 bàn sau hai trận. Muốn đi tiếp, thầy trò Cristiano Roland cần cải thiện khả năng phòng ngự trước Mali vào ngày 26/11.

Bảng xếp hạng hiện tại của U17 Việt Nam