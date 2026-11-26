Vị trí sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279 tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ UBND xã Minh Lương, hiện nay, phía trên điểm sạt tại Km131+900 phát sinh thêm một cung sạt với khối lượng đất đá rất lớn (chiều dài 70m, cao trung bình khoảng 5 - 6m, rộng 10m, ước khoảng 4.000 - 5.000m3 đất đá) tiếp tục sạt xuống, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục.

Vì thế giao thông từ xã Văn Bàn - Dương Quỳ đi xã Minh Lương - Nậm Xé và sang tỉnh Lai Châu vẫn bị chia cắt hoàn toàn.

Công tác khắc phục vẫn tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Đặc biệt, điểm sạt lở đã làm 2 cột điện 35Kv (C135 - C136) trục Văn Bàn - Minh Lương bị đổ nghiêng, gây mất điện các xã Minh Lương và xã Nậm Xé.

Trao đổi với phóng viên, ông Trình Tiến Thành - Giám đốc Điện lực khu vực Văn Bàn (Công ty Điện lực Lào Cai) cho biết: Đơn vị đang khẩn trương xây dựng phương án khắc phục. Tuy nhiên, việc triển khai phải chờ công tác xử lý sạt lở và thông đường tại Km 131+900 thì Điện lực khu vực Văn Bàn mới có thể đưa nhân lực, phương tiện tiếp cận các điểm cột bị nghiêng đổ.

"Khi đường được thông, chúng tôi sẽ triển khai khắc phục đường dây, phấn đấu hoàn thành trong ngày. Thời gian cụ thể hiện chưa thể xác định, bởi còn phụ thuộc vào tiến độ xử lý sạt lở và điều kiện tiếp cận vị trí sự cố” - ông Thành cho biết.

Công an xã Minh Lương đã phong tỏa khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Như Báo Lào Cai đã thông tin, từ đêm 24 đến sáng 25/11, tại Km131+900 Quốc lộ 279, thuộc khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương xảy ra sạt lở đất đá xuống mặt đường gây chia cắt giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, xã Minh Lương và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 đảm nhiệm thi công Dự án thi công, xử lý khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 279 (đoạn qua tỉnh Lào Cai) đã điều động nhân lực phân luồng đảm bảo an toàn giao thông và triển khai máy móc khắc phục.

Thời điểm hoàn thành việc khắc phục sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279 vẫn chưa được xác định.

Theo thông tin đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) công tác khắc phục sẽ được triển khai khẩn trương, tuy nhiên do những diễn biến mới nên thời điểm thông đường vẫn chưa thể xác định chính xác. Hiện nay, khu vực đỉnh đồi phía trên điểm sạt lở vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt do đất đá xuống nên đề nghị người dân và lái xe không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.