Điểm sáng từ Trạm Kiểm soát cửa khẩu Lộc Thịnh

Cán bộ Trạm Kiểm soát cửa khẩu Lộc Thịnh hướng dẫn người dân làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Thời gian qua, đơn vị đã tạo nên những đột phá toàn diện từ xây dựng trạm kiểm soát chính quy, hiện đại đến kết nối tình hữu nghị giữa bà con nhân dân hai bên biên giới.

Xây dựng nền nếp chính quy

Trước tháng 4-2026, cơ sở vật chất, hạ tầng sinh hoạt cũng như cảnh quan chung của Trạm Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh còn không ít khó khăn. Nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” phải bắt đầu từ việc chăm lo tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS, cấp ủy, chỉ huy trạm đã quyết tâm với nhiều giải pháp đột phá, làm thay đổi diện mạo đơn vị, đúng chuẩn trong tình hình mới.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Tú, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát cửa khẩu Lộc Thịnh, ban chỉ huy trạm quan tâm, xác định duy trì nghiêm việc xây dựng nền nếp chính quy. Rà soát và bổ sung đồng bộ hệ thống biển, bảng theo quy định. Khu vực bãi tập thể lực ngoài trời với hệ thống xà đơn, xà kép được đầu tư bài bản, giúp chiến sĩ rèn luyện, nâng cao thể lực.

Bằng nguồn lực xã hội hóa, đơn vị đã xây dựng sân thể thao. Sau những giờ căng thẳng làm nhiệm vụ tại luồng xuất nhập cảnh, thể thao trở thành món ăn tinh thần, gắn kết tình đồng chí, đồng đội tại vùng biên giới.

Khu tăng gia tập trung, hệ thống vườn rau xanh, cung cấp bảo đảm 100% rau xanh cho đơn vị. Đàn heo rừng lai hàng chục con cùng đàn gà trên trăm con... trở thành nguồn thực phẩm sạch, dồi dào tại chỗ, góp phần cải thiện bữa ăn của CBCS nơi phên giậu Tổ quốc. Cũng từ nguồn tăng gia sản xuất đã góp phần đưa quân số khỏe của đơn vị đạt gần 99%...

Công tác lâu năm tại đơn vị, Trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Như Việt bộc bạch: “Trước tháng 4-2026, điều kiện sinh hoạt và đời sống bộ đội còn nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ. Nhờ sự quyết tâm của cấp ủy, chỉ huy trạm, trực tiếp là trạm trưởng, đến nay diện mạo đơn vị khang trang. Đời sống vật chất, tinh thần nâng lên rõ rệt, giúp CBCS yên tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh đó, tình cảm đồng chí, đồng đội được bồi đắp qua trao đổi, đối thoại dân chủ hằng tuần. Mọi tâm tư, nguyện vọng, khó khăn trong công tác và đời sống của CBCS đều được chỉ huy lắng nghe, tháo gỡ kịp thời. Sự thấu hiểu ấy tạo nên một môi trường công tác ấm áp như gia đình, giúp mỗi người lính an tâm cống hiến.

Cầu nối hữu nghị nơi biên giới

Đại úy Nguyễn Thanh Tú nhìn nhận: Thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, chăm lo chu đáo đời sống mọi mặt của CBCS là điều kiện để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Chất lượng kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu được nâng lên, rút ngắn thời gian thông quan cho người và phương tiện khi lưu thông qua trạm. Công tác nắm tình hình nội, ngoại biên phục vụ công tác quản lý, kiểm soát, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu được thực hiện đúng quy định. Đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng hải quan, kiểm dịch y tế trong việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu một cách chặt chẽ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển gia súc, gia cầm qua lại nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh...

“Với sự đột phá mạnh mẽ tại Trạm Kiểm soát cửa khẩu Lộc Thịnh, năm 2026, đơn vị được Bộ đội Biên phòng thành phố đánh giá cao, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng. Mới đây, trạm đã vinh dự trở thành điểm sáng, được chọn làm điểm để các đơn vị của Bộ đội Biên phòng thành phố tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm”. Trung tá NGUYỄN DUY QUẢNG, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh

Đặc biệt, trạm đã làm tốt công tác đối ngoại, thường xuyên trao đổi tình hình với Đồn Công an cửa khẩu Tonle Cham (Vương quốc Campuchia) về xuất nhập cảnh, an ninh trật tự, tội phạm khu vực biên giới. Chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh trong đối ngoại, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị của nước bạn các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và các nhiệm vụ phát sinh. Nhờ đó, từ tháng 4-2026 đến nay, khu vực cửa khẩu do trạm phụ trách quản lý đảm bảo an ninh trật tự an toàn, không còn xảy ra các vụ việc vi phạm.

Đơn vị quan tâm làm tốt công tác vận động để những chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm vượt đường xa đến với vùng biên giới Lộc Thịnh; đến từng thôn, ấp, từng khu dân cư còn khó khăn. CBCS của trạm đã trao tận tay người dân khó khăn, trẻ em vùng biên khu vực đóng quân hàng trăm phần quà ý nghĩa, từ những cuốn vở mới, bộ quần áo cho học sinh đến nhu yếu phẩm như: gạo, muối, dầu ăn cho hộ nghèo. Sự hiện diện cùng tấm lòng chân thành của người lính quân hàm xanh đã sưởi ấm vùng biên giới còn nhiều khó khăn của Đồng Nai.

Nhiệm vụ chính trị hoàn thành tốt, những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ, những cái bắt tay siết chặt của người dân hai bên biên giới khi nhận những món quà nghĩa tình đã xóa mờ mọi khoảng cách ngôn ngữ, thắt chặt thêm tình đoàn kết, láng giềng hữu nghị, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.