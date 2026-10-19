Điểm sáng trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và EU

Cuộc họp của Tiểu ban về phát triển bền vững thuộc khuôn khổ Hiệp định PCA giữa Việt Nam và EU. (Ảnh: PHÁI ĐOÀN EU TẠI VIỆT NAM)

Với những điều kiện thuận lợi mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã ghi nhận những bước tiến đột phá và hứa hẹn tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới trong tương lai. Đà phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên tiếp thêm động lực để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới.

Chặng đường đồng hành 36 năm qua ghi dấu những bước phát triển mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa Việt Nam và EU.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1990, Việt Nam và EU đã có những bước tiến dài, vững chắc, từ việc hai bên ký Hiệp định khung về Hợp tác (FCA) năm 1995, Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) năm 2012 đến Hiệp định EVFTA năm 2019.

Đầu năm 2026, hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một chương phát triển mới đầy triển vọng cho hợp tác song phương. Với mốc son này, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU.

Vun đắp mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm với EU và là thành viên luôn chủ động, tích cực đóng góp xây dựng, phát triển “mái nhà chung” ASEAN, Việt Nam đã trở thành nhịp cầu quan trọng đưa EU và ASEAN xích lại gần nhau.

Hiệp định EVFTA là một điểm sáng nổi bật trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU. Sau nhiều năm triển khai, hiệp định đang phát huy hiệu quả tích cực. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN.

Với tình hình chính trị ổn định, nền kinh tế có những chuyển biến mạnh mẽ cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác, đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn thu hút sự quan tâm và dòng vốn đầu tư từ EU.

Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - vốn là những lĩnh vực mà EU có thế mạnh.

Đây chính là dư địa để hai bên tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trong thời gian tới. Lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam và nhiều nước thành viên EU.

Năm 2025, Việt Nam và một số nước thành viên EU đã ký các văn kiện hợp tác như: Thỏa thuận Đối tác chiến lược ngành về hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo Việt Nam-Thụy Điển; Bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số và kinh tế số Việt Nam-Estonia; Hiệp định hợp tác về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Pháp.

Đây là những cơ sở quan trọng giúp hai bên phát huy thế mạnh, tăng cường hợp tác, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi bên.

Trong buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng diễn ra mới đây, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier đã khẳng định, việc duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác ổn định, tin cậy với Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với EU.

Liên minh này mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, chuỗi cung ứng, giao thông vận tải, khoa học-công nghệ, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và EU đang rộng mở, nhất là trong các lĩnh vực mang tầm quan trọng chiến lược đối với tương lai phát triển bền vững của cả hai bên.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam quyết tâm thúc đẩy quan hệ với EU lên tầm cao mới, đưa hợp tác song phương ngày càng hiệu quả, thực chất để quan hệ Việt Nam-EU tiếp tục là một hình mẫu về hợp tác năng động giữa hai khu vực châu Á và châu Âu; qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trên thế giới.