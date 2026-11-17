Toàn cảnh Diễn đàn Đối tác Việt Nam-Thụy Điển 2026. (Ảnh: Yến Vi)

Diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan chính phủ, giới học thuật, cơ sở y tế và doanh nghiệp hai nước, nhằm thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ thống y tế.

Từ ngày 16-18/11, hơn 200 nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành y tế, giám đốc bệnh viện, nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế, giảng viên và đại diện doanh nghiệp của Việt Nam và Thụy Điển đang cùng tham dự Tuần lễ Y tế Việt Nam-Thụy Điển 2026.

Sự kiện đánh dấu chặng đường 50 năm hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước, đồng thời mở ra những trao đổi và định hướng hợp tác nhằm giải quyết các thách thức của ngành y tế trong tương lai.

Diễn ra tại Bắc Ninh, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Tuần lễ Y tế năm nay gắn với dấu mốc 50 năm khởi công xây dựng Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí vào năm 1976.

Đây là dấu mốc đặt nền móng cho một trong những quan hệ hợp tác quốc tế lâu dài và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi khẳng định, hợp tác y tế là một trong những điểm sáng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, với nền tảng được vun đắp từ trước khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1969.

Từ những hỗ trợ nhân đạo trong thời chiến, xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, quan hệ hợp tác từng bước mở rộng sang nghiên cứu y học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại và đầu tư.

“Di sản thực sự của hợp tác y tế giữa hai nước không chỉ được thể hiện qua những bệnh viện hay cơ sở y tế được xây dựng, mà còn qua nhiều thế hệ cán bộ y tế, nhà nghiên cứu và người bệnh đã được hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác này.

Kỷ niệm 50 năm hợp tác cũng là dịp để chúng ta hướng tới tương lai, tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhằm giúp dịch vụ y tế dễ tiếp cận hơn, đổi mới hơn và lấy người bệnh làm trung tâm”, Đại sứ chia sẻ.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi khẳng định hợp tác y tế là một trong những điểm sáng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển. (Nguồn: BTC)

Theo Đại sứ, trong nhiều thập kỷ qua, hơn 40.000 cán bộ y tế Việt Nam đã tham gia các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực với sự hỗ trợ của Thụy Điển; hơn 65 nhà nghiên cứu Việt Nam đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Karolinska, góp phần xây dựng các mạng lưới khoa học và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia cho đến ngày nay.

Đại sứ Johan Ndisi bày tỏ kỳ vọng hai nước tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác, chung tay giải quyết những thách thức như già hóa dân số, gia tăng các bệnh không lây nhiễm, chi phí chăm sóc sức khỏe và bảo đảm khả năng tiếp cận các thành tựu đổi mới sáng tạo.

Tiếp nối, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, Thụy Điển không chỉ là một đối tác châu Âu có nền khoa học, công nghệ và hệ thống y tế phát triển, mà còn là một người bạn lâu năm đã đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đề xuất các hướng hợp tác trọng tâm. (Nguồn: BTC)

Thứ trưởng Bộ Y tế đề xuất hai bên tập trung vào bốn hướng hợp tác trọng tâm: Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ y tế; y tế dự phòng và quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em; phát triển hạ tầng và dữ liệu y tế số; nâng cao năng lực quản trị hệ thống y tế và bệnh viện.

Đặc biệt, nhằm đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, Thứ trưởng đề xuất hai bên nghiên cứu xây dựng Chương trình hợp tác Việt Nam-Thụy Điển trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2027-2030, thành lập nhóm công tác chung và xác định danh mục các dự án ưu tiên với mục tiêu, nguồn lực, lộ trình và chỉ số đánh giá cụ thể.

Đại sứ Thụy Điển phụ trách Y tế toàn cầu Karin Tegmark Wisell nhấn mạnh, sức khỏe người dân là nền tảng cho sự phát triển kinh tế-xã hội. (Nguồn: BTC)

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Thụy Điển phụ trách Y tế toàn cầu Karin Tegmark Wisell nhấn mạnh, sức khỏe người dân là nền tảng cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Bà đề cao vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở, nghiên cứu khoa học và hợp tác công-tư, đồng thời mong muốn tăng cường phối hợp với Việt Nam tại các diễn đàn y tế đa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm của Thụy Điển, bà Karin Tegmark Wisell cho biết, hệ thống y tế nước này được xây dựng trên năm nguyên tắc cốt lõi: chủ động phòng ngừa bệnh tật; phân cấp, phân quyền trong cung ứng dịch vụ, lấy y tế cơ sở làm nền tảng; trao quyền cho người bệnh thông qua nâng cao hiểu biết về sức khỏe và khả năng tiếp cận hồ sơ y tế số; phát triển hệ thống bệnh viện chất lượng cao, bền vững; lấy bằng chứng khoa học làm cơ sở hoạch định chính sách và cải cách ngành y tế.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội sẽ ra mắt ấn phẩm song ngữ TRACES: In Safe Hands/Trong vòng tay chăm sóc, ghi lại hành trình 50 năm hợp tác y tế giữa hai nước thông qua những câu chuyện về con người, các cơ sở y tế và những mối quan hệ đối tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn. (Nguồn: BTC)