Điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu huy động nhân lực để tập trung hoàn thiện các công trình ở phường Vạn Xuân.

Công trình nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học tại Điểm trường Trung tâm, Trường Mầm non Tiên Phong II có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Trên công trường, các tổ đội thi công đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Tổ trưởng Tổ xây dựng công trình Điểm trường Trung tâm, cho biết: Trong quá trình thi công, dù gặp một số trở ngại do thời tiết, chúng tôi vẫn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình, bàn giao kịp thời.

Còn Dự án nhà lớp học 2 tầng, 10 phòng cùng các hạng mục phụ trợ tại Điểm trường Thù Lâm, Trường Mầm non Tiên Phong II, có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Ông Tạ Văn Ước, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Việt Alpha, cho biết đơn vị duy trì bình quân khoảng 30 công nhân làm việc thường xuyên tại công trường, có thời điểm tăng cường lên 60-80 người để đẩy nhanh tiến độ. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính theo kế hoạch.

Phường Vạn Xuân phấn đấu đến hết tháng 11 sẽ giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Năm 2026, phường Vạn Xuân được giao tổng vốn đầu tư công hơn 500 tỷ đồng, với hơn 50 dự án đang và sẽ được triển khai. Đến đầu tháng 10-2026, tỷ lệ giải ngân đạt gần 80% kế hoạch vốn được giao. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều công trình chịu tác động của thời tiết, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và áp lực từ giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân, cho biết: Ngay từ đầu năm 2026, chúng tôi đã vào cuộc, yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu bám sát kế hoạch, tiến độ, đẩy nhanh thi công tại công trường, bảo đảm chất lượng, khối lượng và huy động đầy đủ nguồn lực, máy móc, thiết bị theo đúng hồ sơ dự thầu. Các cán bộ chuyên môn được yêu cầu theo dõi hằng ngày thông qua nhật ký công trình, báo cáo hằng tuần và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi phấn đấu sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo kế hoạch, phường Vạn Xuân phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 30/11/2026. Để đạt mục tiêu này, địa phương tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ những hạng mục có khả năng hoàn thành; tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đôn đốc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và giải ngân kịp thời đối với khối lượng đủ điều kiện.

Thực tế cho thấy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu về tiến độ thực hiện kế hoạch ngân sách mà còn là giải pháp đưa nguồn lực phát triển vào thực tiễn. Mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.