Theo báo cáo, sau 9 tháng triển khai Đề án, đến 20/11/2026, Công an TP Quảng Ninh đã rà soát, làm việc với 2.509 người sau cai nghiện (SCN) đang cư trú trên địa bàn. Trong số này, 1.926 người (76,7%) có cuộc sống ổn định, chấp hành tốt pháp luật; 796 người có việc làm ổn định, 1.129 người làm việc không ổn định và 111 người tự sản xuất, kinh doanh.

Công tác đào tạo nghề đạt kết quả tích cực. TP tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho 172/202 học viên đủ điều kiện (85,1%). Đồng thời, tổ chức 32 hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm với 9.600 lượt người tham gia; giới thiệu việc làm ổn định cho 267 người SCN. Trong số này, 266 người có việc làm, cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với gia đình, cộng đồng và không vi phạm pháp luật.

Về hỗ trợ tín dụng, 69 người SCN được giải ngân vay vốn tổng số 9,51 tỷ đồng, bình quân 137,8 triệu đồng/người; chưa ghi nhận trường hợp nợ xấu.

Đáng chú ý, tỉ lệ tái nghiện tại Quảng Ninh bước đầu được kéo giảm xuống dưới 6,5%. Đây là kết quả có ý nghĩa, cho thấy tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình đang triển khai.

Tội phạm và tệ nạn ma túy đang trở thành hiểm họa toàn cầu. Việt Nam đứng trước nguy cơ bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng làm địa bàn trung chuyển, tiêu thụ ma túy, nhất là những địa bàn đặc thù như Quảng Ninh.

Theo số liệu đến tháng 11/2026, cả nước có gần 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người thuộc diện quản lý SCN. Đây là áp lực rất lớn với công tác PCMT.

Vì vậy, cần làm tốt công tác cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng, để phá vỡ vòng luẩn quẩn “cai nghiện - tái nghiện”, phòng, chống những hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, chất lượng nguồn nhân lực và an toàn xã hội.

Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT xác định đến 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy. Toàn quốc đã có 24 tỉnh, thành đăng ký không ma túy vào năm 2030; Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong, sớm đăng ký xây dựng địa phương không ma túy.

Từ thực tế Quảng Ninh, có thể thấy địa phương này đã đổi mới căn bản tư duy tiếp cận, chuyển từ quản lý người nghiện đơn thuần sang quản trị quá trình phục hồi và tái hòa nhập xã hội. Trong đó, việc làm, thu nhập ổn định, khả năng tự lập và không tái nghiện phải trở thành thước đo hiệu quả của công tác cai nghiện, quản lý SCN.

Việc tổ chức được thực hiện chặt chẽ, sáng tạo ngay từ cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và vận hành hiệu quả cơ chế phối hợp 5 bên gồm: chính quyền, Công an, DN, gia đình và người SCN; liên thông 4 khâu: cai nghiện, học nghề, việc làm, tín dụng chính sách; kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh giảm cung với giảm cầu bền vững…

Những kinh nghiệm này rất cần được tổng kết thực tiễn, chuẩn hóa mô hình, quy trình và cơ chế phối hợp để hướng dẫn, nhân rộng phù hợp trên phạm vi cả nước, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống, triệt xóa tội phạm và tệ nạn ma túy.