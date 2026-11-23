Một nhà máy sản xuất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Tín hiệu khởi sắc

Theo Sở Tài chính, tính đến tháng 10/2026, các khu chức năng thuộc phạm vi quản lý của DSEZA thu hút được 661 dự án đầu tư, trong đó có 187 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 2,7 tỷ USD. Riêng từ đầu năm đến nay, cấp mới 8 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 368,7 triệu USD, tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Công Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực DSEZA cho biết, chuyển biến đáng chú ý là hoạt động thu hút đầu tư đang từng bước chuyển từ chú trọng số lượng sang ưu tiên chất lượng, hàm lượng công nghệ và khả năng tạo giá trị gia tăng. Theo đó, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế đã quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, công nghiệp hàng không vũ trụ và năng lượng.

Định hướng của thành phố là thu hút các dự án FDI không chỉ đóng góp về vốn, năng lực sản xuất và việc làm mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, qua đó nâng cao vị thế của Đà Nẵng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong khi đó, các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu và hàng không vũ trụ có yêu cầu cao về quỹ đất sạch, nguồn điện, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực chất lượng cao...

Vì vậy, DSEZA đang tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp mới và Khu thương mại tự do, tạo quỹ đất sạch sẵn sàng tiếp nhận dự án. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ nhà đầu tư theo hướng chủ động, đồng hành xuyên suốt trong quá trình thực hiện thủ tục và triển khai dự án...

Sản xuất ở nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine (UAC Việt Nam) trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo ông Nguyễn Công Tiến, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Đà Nẵng xác định lợi thế khác biệt không chỉ nằm ở các chính sách ưu đãi mà còn ở khả năng kết nối giữa Khu công nghệ cao, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, cảng biển Liên Chiểu và hệ thống khu công nghiệp. Đây là những điều kiện để thành phố từng bước hình thành hệ sinh thái đầu tư, sản xuất và dịch vụ có tính liên kết cao.

Trên cơ sở đó, DSEZA đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có chọn lọc, tập trung vào các thị trường trọng điểm được hướng đến gồm Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Singapore và các quốc gia châu Âu.

Tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư

Thời gian qua, DSEZA đã chủ động tiếp xúc, làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế như NVIDIA, Samsung, SK, ST Engineering, ASCO Industries và Arbin Instruments. Trong đó, đáng chú ý có dự án sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng và thiết bị kiểm thử pin của Arbin Instruments (Hoa Kỳ) với vốn dự kiến 117 triệu USD đã được thẩm định và dự kiến cấp chủ trương đầu tư trong tháng 11 để kịp thời khởi công trong tháng 12/2026, hoàn thành đưa vào sản xuất giai đoạn 1 vào cuối năm 2027; dự án sản xuất pin lithium cho xe điện của REPT Battery Group với vốn đầu tư giai đoạn đầu dự kiến 300 triệu USD.

Thời gian tới, DSEZA tiếp tục chủ động tiếp cận các tập đoàn công nghệ hàng đầu, ưu tiên những dự án có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, chú trọng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), có khả năng chuyển giao công nghệ và tạo sức lan tỏa đối với nền kinh tế thành phố.

UBND thành phố cũng đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng. Trước đó, trong tháng 10/2026, thành phố chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng, do Công ty WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd làm nhà đầu tư. Dự án có quy mô 400ha, tại xã Thăng Bình và xã Đồng Dương, tổng vốn đầu tư 105 triệu USD, tương đương 2.709 tỷ đồng...

Một góc Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Việc các doanh nghiệp liên tục mở rộng đầu tư tại DSEZA đánh dấu bước tiến mới của Đà Nẵng trong lĩnh vực thu hút FDI, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn môi trường đầu tư của thành phố.

Bên cạnh việc thu hút các dự án mới, lãnh đạo DSEZA cho rằng, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hướng đến phát triển công nghiệp bền vững. DSEZA đang tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đồng thời tăng cường phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại và nhà đầu tư FDI nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối, tìm kiếm đối tác cung ứng trong nước.

Song song đó, DSEZA phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, khuyến khích những dự án có khả năng hình thành chuỗi cung ứng tại chỗ, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp địa phương.

Theo ông Nguyễn Công Tiến, mục tiêu hướng đến là từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm sự phụ thuộc vào nguyên vật liệu và linh kiện nhập khẩu, qua đó tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị của các tập đoàn FDI.

Mới đây, tại buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Á - Âu và Hiệp hội ngành dược Liên bang Nga, ông Nguyễn Công Tiến đã giới thiệu môi trường đầu tư tại DSEZA và Khu thương mại tự do; đồng thời cụ thể hóa nội dung thu hút đầu tư vào lĩnh vực dược phẩm trong chương trình xúc tiến đầu tư của DSEZA tại châu Âu tháng 7/2026.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 19/10 với DSEZA, ông Geert Dom, Giám đốc điều hành IMTA (Bỉ), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp FDI, cũng như điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tham gia cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện, sản phẩm và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp FDI…