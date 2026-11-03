Điểm sáng kinh tế 10 tháng, tạo đà tăng trưởng hai con số

Công nghiệp, xuất nhập khẩu lập dấu mốc mới

Sáng 3/11, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý là sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, IIP tăng 12,4%, mức tăng cao nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2019 - 2026.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu khi tăng 13%, đóng góp 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp. Một số ngành có mức tăng nổi bật như sản xuất kim loại tăng 25,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,6%.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng cao. Sản lượng máy tính bảng tăng 36,6%, xe máy tăng 26,8%, máy tính xách tay tăng 25,9%, ô tô tăng 25,1% và thép cán tăng 24%.

Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng. Ảnh minh họa: Mạnh Tú/TTXVN

Ở lĩnh vực thương mại quốc tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5%; nhập khẩu đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4%. Riêng tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 122,03 tỷ USD, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu trong năm 2026.

Kết quả này cho thấy quy mô hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục được mở rộng, phản ánh sự gia tăng nhu cầu nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đồng thời cho thấy năng lực cung ứng hàng hóa xuất khẩu của nền kinh tế.

Vốn đầu tư, tiêu dùng và du lịch cùng khởi sắc

Bên cạnh sản xuất và thương mại, hoạt động đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tính đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ năm 2009. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%, cũng là mức cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 19,96 tỷ USD vốn FDI thực hiện, tương đương 82,9% tổng vốn. Đây là tín hiệu tích cực đối với năng lực sản xuất, mở rộng hoạt động của doanh nghiệp và khả năng thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài.

Cùng với dòng vốn FDI, đầu tư công được đẩy mạnh. Lũy kế 10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước ước đạt 783.900 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sức mua tăng dần những tháng cuối năm.

Ở thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,7%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 18,1%, cho thấy sức cầu tiêu dùng và hoạt động dịch vụ tiếp tục phục hồi, mở rộng.

Du lịch cũng ghi nhận kết quả tích cực khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng đạt 19,5 triệu lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng cùng lợi thế về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực tiếp tục góp phần nâng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam.

Những kết quả trên cho thấy các động lực tăng trưởng không chỉ đến từ khu vực sản xuất và xuất khẩu mà còn được bổ trợ bởi đầu tư, tiêu dùng nội địa và dịch vụ.

Khơi thông nguồn lực, củng cố động lực tăng trưởng

Dù ghi nhận nhiều điểm sáng, bức tranh kinh tế 10 tháng vẫn có những vấn đề cần lưu ý. Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 243.600 doanh nghiệp, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này cho thấy sức chống chịu và khả năng phục hồi của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%, cho thấy yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô...

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Ban Hệ thống tài khoản quốc gia (Cục Thống kê), những kết quả tích cực trong 10 tháng là nền tảng quan trọng để nền kinh tế tiếp tục tăng tốc trong quý IV và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026. Theo tính toán, GDP quý IV cần tăng khoảng 12,5%. Đây là mức tăng trưởng đòi hỏi nỗ lực rất lớn, trong đó cần tập trung giải quyết một số thách thức trọng tâm.

Trước hết, cần điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, kiểm soát lạm phát và ổn định các cân đối lớn; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, cần chủ động ứng phó biến động thị trường quốc tế, duy trì sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và phục hồi sản xuất, kinh doanh...

Đại diện Cục Thống kê cũng nhấn mạnh, để tạo thêm động lực tăng trưởng trong quý IV, điều quan trọng không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn và tăng cường sự kết nối giữa đầu tư, sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Đây là những yếu tố then chốt để nền kinh tế tận dụng tốt hơn dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.