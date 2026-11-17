Xưởng may của hợp tác xã giải quyết việc làm cho 40 lao động. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Làm công nhân may ở Thành phố Hồ Chí Minh gần 23 năm, đến năm 2022, chị Huỳnh Thị Tuyết quyết định trở về quê (thôn Đại Lãnh, xã Thượng Đức) để ổn định cuộc sống bên chồng con. Đúng thời điểm Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Hưng liên kết mở xưởng may gia công, chị được nhận vào làm từ tháng 8/2022 cho đến nay.

Hiện tại, mỗi tháng lương của chị đạt bình quân 6,5 triệu đồng; cộng thêm tranh thủ chăn nuôi gà, heo nên kinh tế gia đình tương đối ổn định. “Mức lương không cao nhưng ổn định, mình lại được làm gần nhà, có thời gian chăm con và ở quê chi phí ăn uống, sinh hoạt ít hơn nhiều so với ở thành phố”, chị Tuyết chia sẻ.

Hơn 4 giờ chiều, một số công nhân tại xưởng may tranh thủ đón con tan học. Bà Lê Thị Hà Quyên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Hưng cho biết, sau khi đón con, chị em đưa các cháu đến vui chơi tại một phòng trống trong xưởng rồi tiếp tục làm việc đến khoảng 17 giờ 30 để bù thời gian đã nghỉ.

Theo bà Quyên, phần lớn lao động địa phương còn nhiều khó khăn, vừa lo việc gia đình, đồng áng, vừa phải kiếm thêm thu nhập. Vì vậy, hợp tác xã tạo điều kiện linh hoạt về giờ giấc, miễn người lao động hoàn thành khối lượng công việc và bảo đảm chất lượng sản phẩm theo yêu cầu.

“Có chị hôm sau phải ra đồng sớm để gieo sạ nên xin làm đến 19 - 20 giờ hôm trước để bù thời gian. Hợp tác xã luôn cố gắng sắp xếp, tạo điều kiện để chị em vừa có việc làm, vừa chăm lo được gia đình”, bà Quyên nói.

Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Hưng được tách ra từ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Đại Lãnh năm 2004. Đóng vai trò “bà đỡ” cho nông dân, đơn vị đã năng động triển khai các dịch vụ như cung ứng phân bón trả chậm, nước tưới.

Năm 2011, hợp tác xã bắt đầu liên kết với doanh nghiệp, nông dân sản xuất lúa giống. Hiện nay, chuỗi liên kết sản xuất lúa giống thực hiện vụ đông xuân trên diện tích 61ha, vụ hè thu 30ha. Do chưa có lò sấy, hợp tác xã thu mua lúa tươi của người dân để cung ứng cho doanh nghiệp.

Tháng 8/2022, xưởng may gia công áo quần cho đối tác được mở ra, tạo việc làm cho 40 lao động tại Thượng Đức, mức lương cơ bản bình quân 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Nhu cầu việc làm trong nhân dân rất cao, song với nguồn hàng còn hạn chế nên hợp tác xã không thể nhận thêm người.

Trong khi đó, mặt bằng để mở thêm xưởng may còn rộng, vì vậy hợp tác xã mong muốn các cấp quan tâm xúc tiến doanh nghiệp về tìm hiểu, phối hợp đầu tư. Cạnh đó, các cấp quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để hợp tác xã lắp đặt lò sấy, vừa tạo thêm việc làm cho thành viên vừa gia tăng giá trị sản xuất lúa giống.