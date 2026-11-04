Điểm sáng hòa giải ở Tổ dân phố số 14 phường Hoàng Mai

Kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn trong dân

Tổ hòa giải Tổ dân phố số 14 được kiện toàn từ tháng 7-2026 gồm 7 thành viên. Tổ trưởng Tổ hòa giải Phạm Như Hiền và Tổ phó Lương Văn Kha cho biết: “Trong công tác quản lý khu dân cư, những mâu thuẫn phát sinh từ giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, thi công hạ tầng là điều khó tránh khỏi”.

Các thành viên Tổ hòa giải Tổ dân phố 14 trao đổi, giải quyết vướng mắc cho người dân. Ảnh: HM.

Điển hình như tại chùa Sét, công tác giải phóng mặt bằng nơi này kéo dài từ nhiều năm trước. Sau khi Ban Quản lý dự án thu hồi đất, một hộ gia đình trong ngõ 521, phố Trương Định còn dư lại khoảng 4m2 (ngang 1 m, dài 4 m). Do diện tích nhỏ, không sử dụng được, hộ này yêu cầu các gia đình trong ngõ đóng góp tiền mua lại để làm rộng ngõ đi chung nhưng không được chấp nhận. Nắm bắt thông tin, Tổ hòa giải đã đến phân tích rõ: Ban Quản lý dự án thu hồi đất theo đúng ranh giới quy hoạch; ngõ đi chung đã đảm bảo lưu thông... Nhờ đó, hộ gia đình đã rút lại yêu cầu.

Không chỉ các vấn đề về đất đai, những mâu thuẫn trong trật tự xây dựng cũng được giải quyết kịp thời. Cụ thể, tại một ngách trong ngõ 521 phố Trương Định, 2 hộ dân đã mở cửa ra đường đi chung. Khi tiếp nhận đơn phản ánh, Tổ hòa giải mời hai gia đình đến Nhà hội họp để giải thích quy định pháp luật, vận động người dân nâng cao ý thức cộng đồng. Cả hai hộ đã hiểu ra vấn đề và tự giác khắc phục.

Song song với đó, Tổ hòa giải làm cầu nối xử lý mâu thuẫn từ công trình hạ tầng. Chẳng hạn tại một ngách thuộc ngõ 521 phố Trương Định, trong quá trình thi công hồ tiêu úng, xe trọng tải lớn làm nứt vỡ mặt đường. Do chưa nắm rõ lộ trình thi công, một số người dân bức xúc, có lời qua tiếng lại. Tổ hòa giải đã giải thích cam kết của nhà thầu về việc làm mới lại mặt đường sau khi công trình hoàn thành. Sau khi được giải thích rõ, người dân đã hiểu và tạo điều kiện cho đơn vị thi công tiếp tục triển khai.

Cũng tại phố Trương Định, có trường hợp xây nhà, đào hầm để xe ảnh hưởng đến 3 hộ gia đình xung quanh. Hai bên xảy ra tranh chấp và yêu cầu gia đình xây dựng phải đình chỉ. Tổ hòa giải đã mời các bên đến Nhà hội họp giải thích, hai bên thống nhất phương án xử lý. Tuy nhiên, sau đó phát sinh vụ việc đoạn tường bao quanh đình Giáp Lục bị nứt do công trình xây dựng. Tổ hòa giải đã chụp ảnh hiện trạng đoạn tường bị nứt và yêu cầu cam kết khắc phục hoàn trả khi công trình hoàn thành. Đến nay, khi công trình hoàn thiện, chủ đầu tư đã đập toàn bộ đoạn tường bị nứt để xây mới, đảm bảo cảnh quan chung.

Nắm chắc pháp luật, thấu đáo tình dân

Để nâng cao tỷ lệ hòa giải thành công ngay từ cơ sở, việc nắm vững bản chất vụ việc là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Tổ trưởng Tổ hòa giải Phạm Như Hiền cho biết, trong công tác hòa giải nếu hòa giải viên không nắm được bản chất sự việc thì rất khó thuyết phục nhân dân. Vì vậy, khi nắm rõ bản chất vấn đề, Tổ hòa giải sẽ khuyên giải và đưa ra hướng xử lý tối ưu nhất để hai bên cùng đồng thuận, đạt được kết quả tốt nhất.

Tổ trưởng Tổ hòa giải Phạm Như Hiền (hàng đầu, bên trái) chủ trì cuộc họp triển khai công tác tháng 10-2026. Ảnh: Trần Oanh

Bên cạnh kinh nghiệm thực tiễn, năng lực chuyên môn và sự chủ động trau dồi kiến thức pháp luật của các thành viên cũng là chìa khóa giúp hòa giải thành công. Ông Phạm Như Hiền cho biết thêm, bản thân ông tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội; ông Lương Văn Kha trước đây công tác trong ngành Công an nên nắm vững pháp luật. Các thành viên khác dù không có chuyên môn về luật nhưng chủ động tìm hiểu thông tin qua sách báo, mạng xã hội và những buổi tập huấn do các đoàn thể tổ chức. “Không chỉ có nền tảng học trường Luật, tôi thường xuyên cập nhật những quy định mới về Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai... Mặt khác, do đang làm công chứng viên nên tôi nắm rất rõ các quy định liên quan đến giao dịch, sở hữu tài sản”- ông Hiền chia sẻ.

Không dừng lại ở việc giải quyết mâu thuẫn, Tổ hòa giải còn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, quy định của địa phương. Đơn cử như mới đây, Tổ hòa giải đã đến từng khu nhà tập thể ở phố Nguyễn Chính (A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8) để vận động thực hiện điều tra xã hội học và tổ chức các buổi họp để phổ biến chủ trương phá dỡ toàn bộ những khu nhà xuống cấp để xây dựng chung cư tái định cư. Tất cả các hộ đều được mời dự họp và nghe giải thích, nhờ đó đã có 95% - 96% người dân nhất trí với phương án của chủ đầu tư là sẽ di dời để giải phóng mặt bằng, xây chung cư mới và nhận tái định cư tại chỗ. Đến nay 402/440 hộ dân đã hoàn thành và nộp Phiếu điều tra xã hội học về Ban Quản lý dự án.

Là một trong những thành viên tích cực của Tổ hòa giải, bà Phạm Thị Thu Hằng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 14 cho hay: “Kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tình hình an ninh trật tự tại Tổ dân phố số 14 luôn được duy trì ổn định. Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tình nghĩa hàng xóm, những vướng mắc phát sinh đã được Tổ hòa giải giải quyết thấu tình đạt lý. Qua đó, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Tổ dân phố và các đoàn thể cơ sở”.