Đường mới tại thôn Nà Pè, đoạn đến xóm Khau Phầy

Thôn Nà Pè nằm ở khu vực vùng sâu của xã Na Dương, trước năm 2026, tuyến đường nối quốc lộ 4B vào trung tâm thôn và kết nối với xã Thống Nhất đều là đường đất. Để cải thiện hạ tầng giao thông, năm 2025, UBND xã Na Dương đã lập danh mục đầu tư, và sử dụng lồng ghép nhiều nguồn vốn để cứng hóa tuyến đường với chiều dài 5 km, trong đó có 2,1 km mở mới.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình, UBND xã Na Dương đã làm việc với thôn để thông tin về mục tiêu, ý nghĩa đầu tư tuyến đường và đề nghị thôn vận động các hộ có đất nằm trong phạm vi xây dựng công trình hiến đất để cứng hóa 2,1 km đoạn mở mới nối thông từ thôn Nà Pè đến địa phận xã Thống Nhất.

Thôn Nà Pè có 102 hộ: tính đến cuối năm 2026 thôn có 3 hộ nghèo, không có hộ cận nghèo và 90% số hộ đều có nhà ở kiên cố. Toàn thôn có hơn 700 ha rừng đều được người dân trồng phủ xanh, kinh tế đồi rừng là nguồn thu nhập chủ yếu của người dân trong thôn. Từ năm 2021 đến nay, thôn không xảy ra tệ nạn xã hội.

Ông Lý Văn Duyên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Pè chia sẻ: Khi nắm được chủ trương xã làm đường vào thôn, chúng tôi rất mừng. Để tạo mặt bằng, thôn đã tổ chức họp và phân tích cho bà con có đất bị ảnh hưởng về lợi ích, sức lan tỏa khi công trình được đầu tư xây dựng. Gia đình tôi đã đi đầu hiến 600 m2 đất để xã triển khai công trình.

Nhờ chủ trương đúng, thông tin được công khai minh bạch, các trường hợp bị ảnh hưởng đã thấy được lợi ích thiết thực từ công trình và đồng thuận bàn giao đất để triển khai dự án. Đến ngày 25/8/2026, khi công trình đủ điều kiện và xã tổ chức khởi công, 28 hộ của thôn Nà Pè bị ảnh hưởng bởi 2,1 km đường mở mới đã đồng thuận hiến hơn 14 nghìn m2 và tự chặt hạ trên 1.500 cây bạch đàn, keo, thông trên đất để đơn vị thi công mở nền thông tuyến.

Có mặt bằng thuận lợi, đến ngày 14/11/2026, nhà thầu đã hoàn thành đổ bê tông toàn tuyến theo thiết kế.

Đi trên đường mới, tới dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại nhà văn hóa thôn ngày 16/11/2026, bà Lâm Thị Hiền, người dân thôn Nà Pè phấn khởi: Lúc đầu nghe thôn thông tin làm đường qua đất nhà mình, gia đình cũng băn khoăn vì diện tích mất đi không nhỏ. Nhưng nghĩ đến cảnh ngày mưa không có đường đi vào đồi trồng chăm sóc rừng mà cứ đi theo lối mòn rất vất vả, trong khi cán bộ và bà con phía ngoài ai cũng đồng lòng hiến đất vì việc chung, gia đình tôi quyết định hiến hơn 2.100 m² để nhà nước triển khai làm đường.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Na Dương cho biết: Khi triển khai tuyến đường, UBND xã xác định rõ muốn dân đồng thuận thì phải công khai, minh bạch và cán bộ phải gương mẫu đi trước. Sự hưởng ứng của bà con và những người đứng đầu ở thôn đã rút ngắn đáng kể thời gian giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây lắp.

Ông Trần Đức Kiên, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Kiên Lạng Sơn, đơn vị đảm nhiệm thi công tuyến đường chia sẻ: Trong quá trình triển khai thi công, nhiều đoạn dốc cao trên 10% và độc đạo, cản trở rất lớn đến quá trình vận chuyển vật liệu, nhưng rất mừng là bà con đã bàn giao mặt bằng rất sớm, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thành đổ bê tông tuyến đường trước ngày thôn tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyến đường bê tông được xây dựng là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng thuận nơi "ý Đảng hợp lòng dân", mở ra cơ hội phát triển của người dân Nà Pè trong tương lai, bởi đường mở đến đâu, niềm tin và cơ hội mở đến đó.