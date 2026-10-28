Điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công

Các nhà thầu khẩn trương thi công các hạng mục của Gói thầu XL01, XL02, XL03... thuộc dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy. (Ảnh: HƯƠNG TRÀ)

Bảo đảm các điều kiện để thi công dự án

Những ngày cuối tháng 10, trên công trường Dự án trọng điểm xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy, các nhà thầu đang huy động hàng trăm phương tiện, thiết bị, cùng đông đảo đội ngũ kỹ sư, công nhân, tổ chức đồng loạt hàng chục mũi thi công tuyến chính.

Tại hạng mục cầu Đại Huệ, Kỹ sư Trần Đình Chiến, Giám đốc Ban điều hành dự án của Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Delta cho biết, công ty đã hoàn thành được 90 trong số 233 cọc khoan nhồi, đang tiến hành thi công trụ T1. Tại hầm Đại Huệ, công nhân đang đào thoát nước đỉnh núi và gia cố mái dốc tại cửa hầm phía tây, phía đông. Cùng với Gói thầu XL01, các nhà thầu cũng đang tích cực thi công các hạng mục thuộc Gói thầu XL02, Gói thầu XL03...

Xã Kim Bảng có hơn 20km chiều dài tuyến đi qua, ảnh hưởng trực tiếp đến 301 hộ dân và 50 ngôi mộ ảnh hưởng. Với phạm vi diện tích ảnh hưởng lớn, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Kim Bảng đặt ra yêu cầu cao về tiến độ, sự phối hợp và tính thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bảng cho biết: “Đến nay, địa phương đã giải ngân được hơn 231/325 tỷ đồng. Chúng tôi đang cố gắng để đến ngày 30/10, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công, không để vướng mắc giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn của dự án”.

Tại xã Nam Đàn, ngày 23/10, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy. Đây là đợt cưỡng chế cuối cùng theo kế hoạch của địa phương sau hai đợt thực hiện vào ngày 14 và 22/10.

Ông Nguyễn Duy An, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết: Dự án tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy được chia làm 10 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 (tuyến chính) và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do các xã làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025 đến 2029. Với vai trò chủ đầu tư Dự án, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An được giao nhiệm vụ kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong giải phóng mặt bằng và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án, nhất là đối với nguồn đất, cát, đá phục vụ dự án. Đến nay, lũy kế giải ngân của dự án đến nay đạt 3.560,776 tỷ đồng, đạt hơn 80% số vốn được bố trí.

Ngoài Dự án tuyến đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai 11 dự án, công trình trọng điểm khác. Nhìn nhận về kết quả giải ngân 9 tháng năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho rằng, kết quả tích cực này đến từ sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Tuy nhiên, tiến độ một số công trình, dự án còn chậm. Nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng mới đạt hơn 50%, còn nhiều vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình đã khởi công; tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng đối với dự án chậm tiến độ. Sở Xây dựng phối hợp Sở Công thương cân đối cung cầu, tham mưu giải pháp bảo đảm nguồn cung, không để thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ dự án.

Hạ tầng một trong hai khu tái định cư ở xã Kim Bảng đang được tập trung hoàn thiện, dự tính tổ chức cho người dân bốc thăm vào giữa tháng 11/2026. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Lấy kết quả làm cơ sở đánh giá, xếp loại

Tại văn bản gửi các địa phương, đơn vị vào ngày 7/10 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải biểu dương 120 cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả giải ngân hơn 70%; đồng thời phê bình nghiêm khắc 34 cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân chậm và yêu cầu làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

Các địa phương, đơn vị còn số vốn giải ngân lớn cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; xây dựng kế hoạch tiến độ thi công và giải ngân chi tiết theo từng tuần; phân công lãnh đạo bám sát hiện trường để đôn đốc, phấn đấu tạo chuyển biến đột phá về kết quả giải ngân ngay trong Quý IV/2026.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Nghệ An đang triển khai phương án chấm điểm về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các xã, phường và các chủ đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc cung cấp, đối chiếu số liệu và cập nhật đầy đủ, chính xác bảo đảm đúng thời hạn; trong đó, đánh giá sát khả năng thực hiện hằng tháng của từng dự án để đăng ký kế hoạch giải ngân phù hợp.

Trước đó, ngày 22/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt phương án chấm điểm đối với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Phương án này chạy thử đến hết tháng 9, chính thức áp dụng kết quả chấm điểm từ kỳ báo cáo tháng 10/2026. Công tác đánh giá được thực hiện định kỳ theo tháng, quý và cả năm. Điểm số của từng đơn vị được xác định trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm, bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách cấp xã. Kết quả giải ngân sẽ được so sánh với tỷ lệ giải ngân bình quân của toàn tỉnh; trường hợp tỷ lệ giải ngân của tỉnh thấp hơn mức bình quân cả nước thì lấy mức bình quân cả nước làm căn cứ đối chiếu.

Riêng kỳ đánh giá cả năm sẽ căn cứ vào mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An... Kết quả chấm điểm cả năm sẽ trở thành một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư công, cũng là căn cứ để các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vào ngày 22/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kỳ vọng ở Nghệ An không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn mà là sự chuyển biến về “chất” trong giải ngân, tăng trưởng, nguồn thu bền vững và bộ máy vận hành ổn định, hiệu quả. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương chuyển kết quả giải ngân vốn đầu tư công thành khối lượng công việc thực tế. Đồng thời, tỉnh cần hoàn thành tháo gỡ khó khăn cho 82 dự án đã có phương án ngay trong năm 2026; xác định phương án xử lý đối với 54 dự án còn lại, hoàn thành trong tháng 11 tới.