Điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công

Nhà thầu thi công dự án mở đường mới Nà Là - Đồng Tiến, xã Na Sầm

Năm 2026, xã Na Sầm thực hiện giải ngân trên 23,79 tỷ đồng, phân bổ cho 84 dự án và thực hiện 2 nhiệm vụ gồm hỗ trợ xi măng hạ tầng giao thông nông thôn, trích nộp quỹ phát triển đất. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương là hơn 2,6 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là hơn 11,68 tỷ đồng và ngân sách xã là trên 9,4 tỷ đồng.

Theo ông Mã Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Na Sầm, ngay từ đầu năm, xã đã tập trung chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công chủ động rà soát tiến độ từng dự án nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, công tác quản lý, phân bổ và sử dụng vốn được xây dựng kế hoạch chi tiết với từng mốc thời gian cụ thể, giúp nguồn vốn được sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt dự án được xã đẩy nhanh triển khai.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, UBND xã Na Sầm đã phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án. Đồng thời, các dự án khởi công mới và dự án bổ sung kế hoạch vốn được rà soát, cập nhật dự toán, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức triển khai ngay khi đủ điều kiện.

Cùng với các giải pháp của UBND xã, các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện dự án trên địa bàn xã Na Sầm cũng tập trung đẩy nhanh thi công, quyết tâm hoàn thành các dự án sớm nhất có thể. Điển hình như đối với dự án Đường bê tông xi măng thôn Bản Ỏ, xã Na Sầm với tổng chiều dài 1,2km.

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Công ty TNHH thi công xây dựng Tiến Minh, Chỉ huy trưởng dự án Đường bê tông xi măng thôn Bản Ỏ, xã Na Sầm cho biết: Ngay khi tiếp nhận mặt bằng, từ tháng 5/2026, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc và thực hiện thi công 3 ca; quá trình thi công được đơn vị giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng. Nhờ đó, chỉ sau hơn 2 tháng thi công, đơn vị đã hoàn thành toàn bộ tuyến đường và vượt tiến độ khoảng 2 tháng.

Cùng với dự án trên, nhiều công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã Văn Lãng cũng đạt những kết quả tích cực.

Cùng với việc đẩy nhanh thi công các dự án, xã Na Sầm đã tích cực thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, xã đã cung ứng 300 tấn xi măng để xây dựng khoảng 3,3 km đường bê tông tại các thôn và 3 vị trí cầu. Bên cạnh đó, xã còn vận động người dân đóng góp khoảng 1.100 ngày công, chung sức triển khai các công trình.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân, các công trình ngay sau khi triển khai xây lắp đã được xã thực hiện tạm ứng theo quy định và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiệm thu theo từng phần để thực hiện thanh toán ngay, tránh để tồn đọng vốn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, xã đã chủ động rà soát, thực hiện điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt.

Ông Chu Thế Chung, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Na Sầm cho biết: Ngay khi có danh mục dự án, đơn vị đã đánh giá, phân loại các nhóm dự án theo tính chất, quy mô. Từ đó, thành lập các tổ chuyên môn thực hiện công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án. Đối với các dự án đang triển khai, đơn vị thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện và đôn đốc nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, các dự án đã hoàn thành được đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà thầu để quyết toán nhanh chóng, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền cơ sở cùng sự nỗ lực, quyết tâm của các chủ đầu tư, nhà thầu, trong 9 tháng đầu năm, xã Na Sầm đã thực hiện giải ngân trên 16 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ 69% kế hoạch vốn giao và là đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất trong các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong những tháng cuối năm, xã Na Sầm đã và đang tiếp tục bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết đã xây dựng để triển khai, góp phần đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân vốn trong năm 2026 theo kế hoạch.