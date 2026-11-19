Xã Bình Mỹ phối hợp đơn vị tài trợ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Vui vẻ đến dự lễ bàn giao và phát động khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào Khmer nghèo do xã Bình Mỹ tổ chức, anh Lạc Phú Viên, ngụ ấp Bình Hưng 1 không giấu được niềm vui. Trong đợt này, anh Viên là 1 trong 19 hộ Khmer được địa phương xét tặng nhà đại đoàn kết từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

“Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào việc bốc vác thuê của tôi. Công việc không ổn định, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 50.000 - 70.000 đồng nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Căn nhà cũ đã xuống cấp, chật chội và thường xuyên bị dột, nay được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình tôi rất vui mừng và biết ơn”, anh Viên nói.

Nhiều năm qua, đồng bào Khmer ở ấp Bình Hưng 1 luôn nhận được sự quan tâm của địa phương, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thường xuyên vận động nguồn lực tặng quà, hỗ trợ xây nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bà Phan Thị Xuân Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ cho biết địa phương quan tâm hỗ trợ xây nhà ở cho đồng bào Khmer nghèo vì khi được an cư, người dân mới lạc nghiệp.

Được sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam kết hợp nguồn vận động tại địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng mới 15 căn nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí 1,151 tỷ đồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều hộ là đồng bào Khmer.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục khởi công xây mới 19 căn nhà đại đoàn kết cho đồng bào Khmer trên địa bàn xã, với kinh phí dự kiến 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, thường xuyên vận động nguồn lực tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là một trong những hoạt động nổi bật để xã Bình Mỹ hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam”, bà Phan Thị Xuân Mai nói.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Bên cạnh hoạt động xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xã Bình Mỹ còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực phục vụ người dân. Phong trào xây dựng ấp văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Đến dự lễ khởi công nâng cấp tuyến đường Tây Ngã Cái, anh Nguyễn Hoài Vũ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ cho biết thời gian qua Ban Công tác Mặt trận ấp vận động nguồn lực nâng cấp các tuyến đường dân sinh trong ấp.

Nổi bật là các tuyến Ngã Cái, đường Út Ngộ, Trường Trung học phổ thông Bình Mỹ, nay là tuyến Tây Ngã Cái. “Mỗi công trình có chiều dài hàng trăm mét, kinh phí hàng trăm triệu đồng từ sự đóng góp của cộng đồng. Người dân ý thức được đây là công trình vì lợi ích chung nên tự nguyện góp của, góp công”, anh Vũ nói.

Không chỉ chú trọng đến công tác an sinh xã hội, địa phương quan tâm giữ gìn, bảo tồn văn hóa cộng đồng dân tộc trên địa bàn. Trong thời điểm địa phương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các ấp, xã Bình Mỹ tạo điều kiện để chùa Phú Đà Châu tổ chức lễ dâng y.

Tham dự chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại xã Bình Mỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến thăm, chúc mừng các vị sư, ban quản trị chùa Phú Đà Châu và đồng bào Phật tử Khmer nhân dịp lễ dâng y. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành trong tỉnh luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, cũng như giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. Các vị sư, đồng bào Khmer nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Phấn khởi khi được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã Bình Mỹ đến thăm, chúc mừng lễ dâng y, sư Hồ Thuận Tà, quyền trụ trì chùa Phú Đà Châu khẳng định sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền đồng bào Khmer trong xã phấn đấu làm ăn, vươn lên khấm khá, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.