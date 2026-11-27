Những tuyến đường khang trang và cổng chào bề thế do người dân An Bằng đóng góp xây dựng.

Cổng chào khang trang và những tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, hai bên đường cờ hoa rực rỡ cùng những ngôi nhà mới còn thơm mùi vôi vữa là hình ảnh ấn tượng khi chúng tôi trở lại An Bằng. Từ nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, vọng ra tiếng chuyện trò rôm rả, xen lẫn những tiếng cười rộn rã.

“Bà con đang cùng nhau chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn, được chọn tổ chức điểm cấp thành phố. Họ là những người đã đồng lòng hưởng ứng các cuộc vận động, đã hiến đất, góp tiền, đoàn kết chung sức làm nên những đổi thay lớn, giúp nhau phát triển kinh tế, để An Bằng hiện nay là thôn đầu tiên trên địa bàn xã không có hộ nghèo”, ông Nguyễn Chẩn, Trưởng thôn An Bằng cho biết.

Sau khi ba thôn cũ được sáp nhập thành thôn An Bằng bây giờ, ông Nguyễn Chẩn không khỏi lo lắng. Địa bàn rộng, khoảng cách xa, tâm lý “cục bộ”, dân số đông, khó thống nhất cao độ khi vận động người dân thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng, bê tông hóa đường giao thông.

“Mặt khác, “tấc đất tấc vàng”, bờ tường, cổng nhà đã xây dựng kiên cố nay tự nguyện phá bỏ, đối với người dân là quyết định rất khó khăn”, ông Nguyễn Chẩn nhớ lại.

Trước những khó khăn đó, ông Chẩn đã cùng ông Hoàng Kháng, Bí thư Chi bộ và ông Trần Ngọc Huy, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn bàn bạc, thống nhất phương pháp phối hợp vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng các công trình chung.

Không chỉ thông qua những cuộc họp dân, trưởng thôn, bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận thôn đã bền bỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt tâm tư và “thủ thỉ” những lợi ích trực tiếp và lâu dài khi bà con hiến đất vì lợi ích chung. Đồng thời, Ban vận động thôn kết nối những người con An Bằng đang sinh sống ở nước ngoài, vận động cùng chung tay đóng góp xây dựng quê hương.

Kết quả, người dân An Bằng trong và ngoài nước đã tích cực hưởng ứng. Bà con tự nguyện hiến gần 4.000m2 đất, trị giá gần 4 tỷ đồng. Đồng thời, đóng góp gần 9 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng mở rộng gần 8km đường bê tông và hệ thống cống thoát nước chiều dài gần 2km.

Ông Bùi Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Vinh chi sẻ: “Tuyến đường nêu trên thuộc diện Nhà nước và Nhân dân cùng làm, xã dự kiến bề ngang 3 mét, nhưng thôn có nguyện vọng mở rộng 5 mét. Khi đã đồng thuận cao, người dân An Bằng sẵn sàng chung tay xây dựng những công trình công cộng, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Một trong những công trình nổi bật là cổng chào trị giá 2,1 tỷ đồng vừa khánh thành cách đây 2 tháng”.

Ghi nhận những đóng góp trong phong trào, 5 cá nhân tiêu biểu của thôn An Bằng đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Vinh tặng giấy khen tại lễ phát động phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Trương Thanh Long, một trong năm cá nhân được khen thưởng chia sẻ: “Xã mới, thôn mới sau khi sáp nhập rộng lớn hơn, càng cần sự đồng thuận của mỗi gia đình trong việc tự nguyện lùi tường rào, nhường một phần đất mặt tiền, để giúp con đường rộng rãi, khang trang, thuận tiện cho đi lại, thúc đẩy kinh tế và giao thương địa phương. Quê hương phát triển sẽ tạo nền tảng để người dân nâng cao cuộc sống”.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Vinh, thôn An Bằng là địa bàn tiêu biểu trong việc phát huy sự đồng thuận của người dân để thực hiện phong trào hiến đất mở đường và các hoạt động chung sức xây dựng quê hương.