Điểm sáng của phong trào bóng bàn

Câu lạc bộ Bóng bàn Oanh Quang (phường Tĩnh Gia) luôn sôi động mỗi ngày với sự tham gia tập luyện của đông đảo người dân.

Cuối mỗi buổi chiều, không khí tập luyện, thi đấu giao lưu giữa các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn Oanh Quang (phường Tĩnh Gia) lại diễn ra sôi nổi, hào hứng. Thành lập đã 11 năm, đến nay CLB vẫn duy trì khoảng hơn 40 người tập luyện thường xuyên mỗi ngày. Điều đáng quý hơn cả không nằm ở con số thành viên mà ở cách những người đứng đầu CLB kiên trì gây dựng phong trào, biến nơi đây thành một điểm hẹn thể thao thực sự. Người chơi có thể đến tập luyện, thi đấu nội bộ, giao lưu, trao đổi kỹ thuật; những tay vợt có trình độ tốt hơn được tạo điều kiện tham gia các giải đấu trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, CLB còn chú trọng truyền dạy bóng bàn cho các em học sinh, qua đó từng bước tạo nguồn kế cận cho phong trào.

Anh Mai Huy Hồng, Chủ nhiệm CLB Bóng bàn Oanh Quang, cho biết: “Những năm gần đây, khi số lượng người chơi bóng bàn trên địa bàn tỉnh có sự suy giảm đáng kể vì nhiều lý do, trong đó phần lớn bị ảnh hưởng bởi các môn thể thao mới, đặc biệt là Pickleball thì CLB vẫn duy trì và phát triển được thành viên mới. Ban chủ nhiệm CLB tổ chức các giải nội bộ mỗi tháng một lần để mọi người cùng thi đấu với nhau. Bên cạnh đó CLB cũng thường xuyên tổ chức cho các thành viên tham gia các giải đấu trong và ngoài tỉnh để cọ xát, nâng cao trình độ”.

CLB Bóng bàn Trúc Lâm (phường Trúc Lâm) được thành lập từ năm 2016, ban đầu chỉ có ít thành viên với mong muốn tạo một sân chơi để rèn luyện sức khỏe. Đến nay, CLB đã có trên 20 hội viên, đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề. Ông Trần Nam Trung, chủ nhiệm CLB cho biết: “CLB mở cửa cả ngày, từ sáng, chiều đến tối cho mọi người đến chơi. Chúng tôi có quy chế, nội quy rõ ràng để việc hoạt động được tốt hơn. Kinh phí cho mọi hoạt động đều được xã hội hóa”.

Từ câu chuyện của CLB Oanh Quang và Trúc Lâm có thể thấy, sự phát triển của phong trào bóng bàn tại các xã, phường khu vực thị xã Nghi Sơn (cũ) không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của cả một quá trình những người yêu bóng bàn bỏ công sức, thời gian và cả nguồn lực để duy trì CLB. Nhiều CLB đã chủ động đầu tư hệ thống bàn, bóng, dụng cụ tập luyện; một số nơi có cả máy hỗ trợ huấn luyện kỹ thuật, tạo điều kiện để người chơi tiếp cận phương pháp tập luyện khoa học hơn.

“Phong trào bóng bàn không chỉ dừng lại ở việc tập luyện tự phát mà đã hình thành những mô hình CLB hoạt động bài bản, có tổ chức, có người dẫn dắt và có định hướng phát triển lâu dài. Đây là minh chứng cho sức sống của một môn thể thao đang đứng trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ những lựa chọn mới”, Chủ nhiệm CLB Bóng bàn Tùng Vân (phường Đào Duy Từ) Đỗ Văn Dũng nhìn nhận.

Đến nay trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (cũ) có hàng chục CLB bóng bàn đang hoạt động hiệu quả ở các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Có thể kể đến các CLB bóng bàn hoạt động sôi nổi như: Oanh Quang, Trúc Lâm, TG, Hải Thanh, Du Xuyên, Tùng Vân, Hải Bình, Hải Thượng, Nguyên Bình... Phần lớn các CLB đều duy trì nếp tập luyện, sinh hoạt và tạo được sự gắn bó mật thiết giữa các hội viên bằng nhiều hoạt động phong phú. Đặc biệt, các CLB đều hoạt động bằng 100% nguồn kinh phí xã hội hóa.

Không dừng lại ở việc duy trì tập luyện nội bộ, để phong trào ngày càng vươn xa, ban chủ nhiệm các CLB đã chủ động đẩy mạnh tổ chức hàng loạt giải đấu phong trào quy mô lớn. Song song đó, các CLB cũng thường xuyên tổ chức cho hội viên tham gia các giải đấu trong và ngoài tỉnh. Tần suất thi đấu cọ xát liên tục chính là môi trường thực chiến quý giá, giúp các tay vợt không ngừng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh tâm lý và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ bóng bàn xứ Thanh.