Các thành viên Câu lạc bộ Soọng cô thôn Trung Mầu vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa duy trì sinh hoạt văn nghệ, góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Dìu.

Điểm sáng trong công tác giảm nghèo ở Bình Tuyền chính là tinh thần chủ động vươn lên làm giàu của người dân, trong đó có gia đình chị Lưu Thị Thủy, dân tộc Sán Dìu ở thôn Mỹ Khê. Hơn 14 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, trang trại của chị hiện duy trì 5.000 con gà thịt và 10 vạn chim cút đẻ, cho thu nhập 800 - 900 triệu đồng/năm. Chị Thủy chia sẻ: “Chăn nuôi tuy vất vả nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục có cơ chế hỗ trợ thiết thực hơn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giảm thiểu rủi ro, giúp người dân yên tâm mở rộng sản xuất, phát triển bền vững”.

Cùng với phát triển nông nghiệp, quá trình công nghiệp hóa đem lại luồng sinh khí mới cho địa phương. Tại thôn Trung Mầu, nơi đồng bào Sán Dìu chiếm 85% dân số, thu nhập bình quân đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm. Thôn có 475 hộ, hiện chỉ còn 1 hộ nghèo thuộc diện già yếu neo đơn. Ông Trương Minh Sáu, người có uy tín, đồng thời là Trưởng thôn Trung Mầu cho biết: “Khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ công nghiệp, bà con đã nhanh nhạy chuyển sang làm dịch vụ, xây dựng nhà trọ công nhân. Hiện thôn có hơn 100 hộ xây dựng khoảng 2.000 phòng trọ cho công nhân thuê. Đời sống người dân nâng cao rõ rệt, con em được học hành đầy đủ".

Chị Lưu Thị Thủy (dân tộc Sán Dìu, thôn Mỹ Khê) chăm sóc đàn gà - mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Đánh giá kết quả công tác giảm nghèo, ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền cho biết: “Thu hút công nghiệp là đòn bẩy giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống nâng lên, người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Thời gian tới, xã tiếp tục liên kết phát triển Thanh Lanh Valley Golf & Resort cùng du lịch cộng đồng để người dân hưởng lợi trực tiếp; đồng thời tăng cường rà soát các chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời đưa chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến đúng đối tượng”.

Những kết quả trên minh chứng cho sự hòa quyện giữa “ý Đảng, lòng dân”, tạo động lực vững chắc để Bình Tuyền tiếp tục bứt phá, xứng đáng là điểm sáng giảm nghèo bền vững của tỉnh.