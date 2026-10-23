Điểm nóng ùn tắc ở cổng trường học đã thông thoáng hơn nhờ cách làm này

Khu vực cổng trường THPT Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng từng là 'nút thắt cổ chai' vô cùng căng thẳng mỗi giờ tan học. Để xử lý dứt điểm tình trạng dồn ứ kéo dài này, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp thiết thực cho Ban Chỉ huy Công an và UBND phường.

Công an luôn túc trực tại khu vực cổng trường giờ cao điểm. Ảnh: A.M.

Theo đó, hằng ngày, lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở túc trực tại khu vực cổng trường vào các khung giờ cao điểm để phân luồng, hướng dẫn phương tiện, giữ cho dòng xe máy và ô tô luôn lưu thông thông suốt.

Đồng hành cùng lực lượng chức năng, nhà trường cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Việc trang bị bảng tên theo từng lớp giúp phụ huynh nhanh chóng nhận diện và đón con dễ dàng. Nhà trường cũng phân công giáo viên trực tiếp hỗ trợ, đưa học sinh ra vỉa hè để tránh tình trạng dồn ứ dưới lòng đường. Bên cạnh đó, các phụ huynh ngày càng nâng cao ý thức, chủ động chuẩn bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho con và tự giác chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Trung tá Dương Đại Việt, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, hàng ngày đơn vị bố trí 2 cán bộ Cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở túc trực trước cổng trường vào các khung giờ cao điểm, từ 6h đến 8h buổi sáng và từ 15h đến 17h buổi chiều.

Phụ huynh chủ động đỗ xe trên vỉa hè để không chiếm dụng lòng đường. Ảnh: A.M.

Lực lượng chức năng tập trung phân luồng, hướng dẫn học sinh, phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Barie cũng được bố trí để ngăn ô tô đi vào khu vực cổng trường trong giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Barie cũng được bố trí để ngăn ô tô đi vào khu vực cổng trường trong giờ cao điểm. Ảnh: A.M.

Xử lý vi phạm, ngăn ùn tắc từ sớm

Song song với công tác điều phối giao thông, việc kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt.

Từ đầu năm học đến nay, Công an phường Hai Bà Trưng đã xử phạt 15 học sinh vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm hoặc chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe đạp điện, đồng thời lập biên bản 10 phụ huynh dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Bên cạnh công tác chủ động tuyên truyền, việc xử lý vi phạm cũng thường xuyên được tiến hành. Ảnh: A.M.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động tuyên truyền, vận động các hộ dân xung quanh cổng trường không nhận trông giữ xe cho học sinh; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất các bãi xe lân cận để kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm.

Trung tá Hoàng Nam, Phó Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn trật tự đô thị và xây dựng xã, phường đạt chuẩn văn minh, địa phương đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Nhiều mô hình được triển khai, trong đó có "Tổ tuần tra Ba nhất". Lực lượng chức năng duy trì tuần tra bằng xe đạp với 4 ca mỗi ngày, đồng thời phối hợp tuần tra ban đêm để bảo đảm an ninh, trật tự. Việc chủ động tháo gỡ các điểm ùn tắc trước cổng trường vào giờ cao điểm cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Học sinh, phụ huynh đỗ xe sát và trên hè nhường lòng đường cho các phương tiện lưu thông. Ảnh: A.M.

Ghi nhận vào giờ học sinh đến trường và tan học, xe máy của phụ huynh được xếp gọn sát vỉa hè hoặc tập trung tại khu vực quy định, nhường mặt đường cho các phương tiện lưu thông. Tình trạng chen lấn, dừng đỗ tùy tiện dưới lòng đường giảm rõ rệt. Việc bố trí biển báo, barie kết hợp với sự có mặt từ sớm của lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của người dân góp phần duy trì trật tự giao thông trước cổng trường.

Đánh giá về mô hình này, đại diện cán bộ Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, cách làm của Công an phường Hai Bà Trưng không chỉ phát huy hiệu quả tại địa bàn mà còn được áp dụng ở nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố, trong đó có tuyến Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải, nơi có các trường học.

Những chuyển biến tích cực từ thực tế góp phần duy trì và nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", hướng tới giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho học sinh và xây dựng môi trường giao thông đô thị văn minh, trật tự.