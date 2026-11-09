'Điểm nóng' Trung Đông ngày 9/11: Mỹ ngăn chặn các tuyến tiếp tế trên bộ của Iran

Một cửa khẩu ở biên giới Iraq-Iran. (Ảnh: AFP)

1. Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn trước các hành động quân sự của Mỹ.

“Cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên cả mặt trận quân sự lẫn kinh tế. Đương nhiên, trong chiến tranh, họ có thể tấn công một trong những tàu của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ giáng trả mạnh mẽ hơn”, phát ngôn viên Mohebi nói với hãng thông tấn Fars.

2. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm mới nhằm ngăn Iran sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vũ khí và vật liệu khác.

Ngày 7/11, CENTCOM cho biết lực lượng đặc nhiệm mang tên Iron Gate (Cổng Sắt) sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí tiên tiến, công nghệ lưỡng dụng, hàng hóa thuộc diện trừng phạt và các nguồn thu bất hợp pháp qua biên giới trên bộ của Iran cũng như biển Caspi.

3. Ngày 7/11, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi người đồng cấp Mỹ Donald Trump giải quyết cuộc xung đột với Iran bằng con đường ngoại giao.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã thảo luận quan hệ song phương cũng như các diễn biến trong khu vực và toàn cầu.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: "Căng thẳng Mỹ-Iran cần chấm dứt và các vấn đề nên được giải quyết thông qua ngoại giao". Ông cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

4. Iran và Nga đang lên kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt có công suất vận chuyển tối đa 110 tỷ m³ mỗi năm.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đã công bố kế hoạch hợp tác khí đốt giữa hai nước trong chương trình phát sóng của Đài Truyền hình nhà nước Iran (IRIB). Theo đó, hai bên đang xem xét hai hướng hợp tác: trao đổi khí đốt qua Azerbaijan trong ngắn hạn và xây dựng đường ống dẫn khí riêng trong dài hạn.

Tuyến đường ống dự kiến vận chuyển khí đốt từ Nga sang Iran, có công suất mục tiêu 110 tỷ m³ mỗi năm. Trong giai đoạn đầu, hai nước đặt mục tiêu đạt công suất 55 tỷ m³ mỗi năm trong vòng 2-3 năm.

5. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng hàng không vũ trụ đã phát hiện và bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trinh sát, tấn công Mỹ trên đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz hôm 6/11.

Lực lượng này tuyên bố đây là UAV MQ-1 thứ 16 của Mỹ bị bắn hạ. IRGC cũng đưa ra thống kê đã tiêu diệt 56 chiếc MQ-9, nâng tổng số UAV thuộc hai dòng mà họ tuyên bố hạ được lên 72 chiếc.