'Điểm nóng' Trung Đông ngày 7/10: Tổng thống Iran nói đàm phán với Mỹ không còn ý nghĩa

1. Theo tờ Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 tuyên bố rằng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc và giá cả sẽ hạ xuống rất nhanh. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ lại gây tranh cãi khi ám chỉ khả năng Iran có thể tấn công các thành phố Los Angeles và San Diego.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump nói ông muốn chứng kiến chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, bởi đó là minh chứng cho tất cả những việc nước Mỹ đã làm.

2. Ả Rập Xê-út đã lên tiếng xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA) xác nhận cơ sở hạ tầng của Sân bay Quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz tại Jazan và Sân bay Quốc tế Najran đã hứng chịu các cuộc tấn công.

3. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây nói rằng, việc tiếp tục đàm phán với Mỹ là "không còn ý nghĩa", cáo buộc Washington nhiều lần nối lại các cuộc tấn công sau khi hai bên tiến hành đối thoại.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Pezeshkian cho biết, Iran đã bị tấn công 3 lần sau các cuộc trao đổi với Mỹ. Điều này cho thấy Washington không thực sự tìm kiếm đối thoại mà muốn gây sức ép nhằm làm thay đổi chính quyền tại Tehran.

4. Một liên minh quân sự gồm ba quốc gia, được mệnh danh là "khối NATO Hồi giáo", đã kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể và ra lệnh triển khai nhanh chóng lực lượng cũng như năng lực quân sự tới Ả Rập Xê-út trong bối cảnh căng thẳng leo thang với lực lượng Houthi tại Yemen.

Ả Rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã đưa ra quyết định này tại cuộc họp khẩn cấp của Liên minh Quốc phòng Mecca ở Riyadh hôm 5/10, sau một loạt các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

5. Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/10 cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu tiến hành bất kỳ hoạt động giao dịch nào với Iran hoặc hệ thống ngân hàng của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục giao dịch với các tổ chức tài chính Iran bị trừng phạt có thể bị Washington đưa vào diện xử lý bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.