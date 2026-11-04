'Điểm nóng' Trung Đông ngày 4/11: Các nước trong khu vực cảnh giác nguy cơ xung đột tái bùng phát

1. Người phát ngôn quân đội Iran, Tướng Akraminia, cho biết nước này sẽ đáp trả ngay lập tức và trên quy mô lớn hơn trước nếu Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phía Mỹ xác nhận không kích đảo Qeshm của Iran.

2. Ba quan chức tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng quân đội nước này đã không kích đảo Qeshm của Iran để phòng thủ và nhằm bảo vệ các khí tài của Mỹ trong khu vực.

Một quan chức cho biết Mỹ tấn công để đáp trả vụ Iran nổ súng vào một máy bay Mỹ. Đây dường như không phải là chiến dịch tác chiến quy mô lớn mà các quan chức từng cân nhắc. Trước đó, Mỹ từng bí mật tiến hành những cuộc không kích tương tự.

3. Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran, gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh các nước Trung Đông đang tăng cường biện pháp phòng thủ, đề phòng khả năng Mỹ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn và Tehran tiến hành các đòn đáp trả.

Theo tờ Thời báo phố Wall, các quốc gia Trung Đông, đặc biệt là những nước có căn cứ quân sự Mỹ, đang khẩn trương chuẩn bị cho nguy cơ xung đột tái diễn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11. Iran từng nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ và tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực nếu bị Washington tập kích.

4. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, chính phủ của ông đã được Lãnh tụ Tối cao trao thêm thẩm quyền để theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ám chỉ về những tiến triển trong các cuộc thương thảo.

Thông báo kể trên của Tổng thống Pezeshkian cho thấy một cơ hội ngoại giao tiềm năng, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ xung đột tái diễn tại khu vực ngày càng gia tăng.

5. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez mới đây cảnh báo việc đi qua eo biển Hormuz vẫn còn nguy hiểm, đồng thời nhắc lại khuyến cáo không nên đi qua eo biển này trong bối cảnh các thông tin trái chiều từ Iran và Mỹ về mối đe dọa từ thủy lôi.

Hệ thống phân luồng giao thông do IMO thiết lập hiện không hoạt động. Các tàu trước đây di chuyển qua eo biển này nay đã sử dụng các tuyến đường thay thế về phía Bắc, hoặc về phía Nam gần bờ biển Oman với sự hộ tống của Hải quân Mỹ.