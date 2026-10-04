'Điểm nóng' Trung Đông ngày 4/10: Mỹ triển khai thêm 2 khẩu đội Patriot để bảo vệ cơ sở dầu mỏ

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1. Các quan chức an ninh và đối ngoại cấp cao của Tổng thống Donald Trump vừa có cuộc họp kín tại Camp David để bàn về bước đi tiếp theo với Iran và Yemen, trong bối cảnh đàm phán với Tehran tiếp tục đình trệ và căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.

Phó Tổng thống JD Vance chủ trì cuộc họp. Tham dự có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine.

2. Hơn 9.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ đang được điều tới Trung Đông, bổ sung đáng kể cho lực lượng đã có mặt trong khu vực.

Đây là lực lượng có khả năng triển khai nhanh bằng đường biển, thực hiện nhiều nhiệm vụ từ bảo vệ cơ sở, đổ bộ đường biển đến hỗ trợ các chiến dịch trên bờ.

3. Ngày 3/10, Mỹ và các quốc gia tham gia Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí (PSI) đã cam kết tăng cường nỗ lực ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí, vật liệu, thiết bị và công nghệ đến và từ Iran có thể hỗ trợ phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hệ thống khác như thiết bị bay không người lái.

Các quốc gia trên đã ra tuyên bố chung đánh dấu một năm kể từ khi 6 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) khôi phục việc áp đặt các hạn chế đối với Iran.

4. Quân đội Mỹ đã triển khai thêm 2 khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tới Ả Rập Xê-út và Qatar nhằm bảo vệ các cơ sở dầu mỏ và khí đốt quan trọng, trong bối cảnh Washington cân nhắc khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Việc triển khai trên nhằm trấn an các đồng minh vùng Vịnh rằng Mỹ sẽ bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của hai nước nếu Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

5. Theo hai quan chức Mỹ, Ả Rập Xê-út và lực lượng chính phủ Yemen đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn trong những ngày tới.

Mục tiêu của chiến dịch là đẩy lùi lực lượng Houthi khỏi các khu vực trọng yếu ở ven Biển Đỏ, nơi kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb.