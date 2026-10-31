'Điểm nóng' Trung Đông ngày 31/10: Eo biển Hormuz sạch thủy lôi, tàu thuyền di chuyển tự do

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, hôm thứ Sáu (giờ địa phương) tuyên bố rằng các tuyến đường vận chuyển chính được quốc tế công nhận ở eo biển Hormuz đã được rà phá thành công các thủy lôi. (Ảnh: AFP)

1. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết bốn tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ ở eo biển Hormuz khi đang di chuyển trên những tuyến đường mà họ mô tả là "tuyến đường trái phép". IRGC không cung cấp thêm chi tiết về các vụ việc hoặc xác định danh tính các tàu chở dầu.

2. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và chính quyền của ông đã thông báo cho các đồng minh vùng Vịnh Ba Tư chuẩn bị cho một loạt các cuộc tấn công ngắn, dữ dội ngay từ ngày 4/11, hãng tin MS NOW đưa tin, dẫn lời ba quan chức cấp cao của các nước Ả Rập vùng vịnh Ba Tư.

3. Quân đội Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của hải quân Iran về việc họ đã phá hủy một tàu không người lái của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz. Trước đó, hải quân Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy một tàu địch không người lái di chuyển qua khu vực hoạt động của họ ở phía đông tuyến đường thủy chiến lược này. Những tuyên bố do Iran và Mỹ đưa ra không thể được xác minh độc lập.

4. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, hôm thứ Sáu (giờ địa phương) tuyên bố rằng các tuyến đường vận chuyển chính được quốc tế công nhận ở eo biển Hormuz đã được rà phá thành công các thủy lôi của Iran và các tàu thương mại đang tự do lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này.