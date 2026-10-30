'Điểm nóng' Trung Đông ngày 30/10: Iran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz đến khi các điều kiện được đáp ứng

Iran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi các điều kiện được đáp ứng. (Ảnh minh họa)

1. Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Mostafa Izadi, cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi các điều kiện của Iran để mở lại tuyến đường thủy này được đáp ứng.

2. Lực lượng chính phủ Yemen cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào khu vực Ras al-Naqil trên mặt trận al-Aqroudh, phía nam thành phố Taiz.

3. Phó chỉ huy điều phối lực lượng hải quân Iran cho biết với truyền thông nhà nước Iran rằng hải quân nước này đã thực hiện hơn 20 chiến dịch chống lại các tàu chiến của Mỹ trong 40 ngày đầu tiên của cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2.

4. Lầu Năm Góc đã thông báo với các nhà lập pháp Mỹ rằng cuộc chiến chống Iran cho đến nay đã tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ ít nhất 47,1 tỷ đô la. Ước tính này xuất hiện chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của ông Trump có giữ được quyền kiểm soát Quốc hội trong hai năm tới hay không.

5. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết “chúng tôi đang làm mọi thứ có thể” để giúp mở lại eo biển Hormuz. Ông Burnham nói với các phóng viên rằng ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.