'Điểm nóng' Trung Đông ngày 29/9: Iran chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Mỹ

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1. Ngày 28/9, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran cho biết "phái đoàn Iran tại New York không có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Mỹ".

Theo IRNA, các quan điểm và điều kiện của Iran đã được truyền đạt cho phía Mỹ thông qua trung gian Qatar. "Quan điểm và lập trường của Iran đã được truyền đạt rõ ràng và minh bạch cho phía Mỹ... thông qua một trung gian hòa giải người Qatar", IRNA cho biết.

2. Iraq đang nghiên cứu các phương án dự trữ dầu thô tại Oman, Ai Cập và Singapore, trong nỗ lực xây dựng mạng lưới hậu cần ở nước ngoài và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz - tuyến đường hiện đảm nhiệm phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu của nước này.

Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Salim al-Rikabi cho biết Chính phủ đang xem xét một số đề xuất tham gia các dự án lọc dầu và lưu trữ dầu thô ở nước ngoài để lựa chọn phương án phù hợp nhất.

3. Theo yêu cầu từ phía Ả Rập Xê-út, chính phủ Anh đã đồng ý cử một máy bay tiếp nhiên liệu trên không RAF Voyager (Airbus A330 MRTT) đến Vương quốc Trung Đông này, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Diễn biến trên hiện thực hóa lời cam kết Vương quốc Anh sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ả Rập Xê-út để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công đường không của lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen.

4. Lần đầu tiên trong lịch sử, giá của các siêu tàu chở dầu cũ đã vượt qua giá của các tàu mới đóng - theo tiết lộ của của các nhà môi giới trong ngành vận tải biển với tờ báo Financial Times.

Giá của những con tàu chở dầu cỡ lớn có tuổi đời từ 5-10 năm đã tăng chóng mặt trong thời gian gần đây, và các giao dịch mua bán tàu được ký kết chỉ trong vài ngày thay vì vài tuần như trước. Giá cước vận chuyển dầu từ Trung Đông đến châu Á cho bằng tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC) - cụ thể là những siêu tàu có khả năng chở 2 triệu thùng dầu - đã đạt mức kỷ lục 1,2 triệu USD mỗi ngày, qua đó đẩy giá tàu lên cao.

5. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đã “giảm đáng kể” sự hỗ trợ dành cho Iran trong khi trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thừa nhận tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Trung Quốc và Tehran thậm chí không thể rút chính tiền của mình từ một quốc gia mà Iran đã xuất khẩu hàng hóa sang.

Trong một phát biểu với Fox News được truyền thông Qatar tối 27/9 dẫn lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chia sẻ: “Tôi tin rằng, với việc chỉ còn khoảng 15 triệu thùng dầu Iran đang được vận chuyển trên biển, Iran sẽ sớm không còn gì để trao đổi lấy bất cứ thứ gì”.