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1. Iran tiếp tục khẳng định Qatar và Pakistan giữ vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ. Tehran yêu cầu chấm dứt phong tỏa, nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng tài sản bị đóng băng. Hai bên vẫn chưa thống nhất trình tự thực hiện các điều kiện.

2. Thị trường chứng khoán Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tăng điểm trong bối cảnh giá dầu phục hồi do lo ngại nguồn cung từ vùng Vịnh bị gián đoạn. Diễn biến này phản ánh mối quan hệ giữa giá dầu và kỳ vọng của giới đầu tư đối với nền kinh tế các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ.

3. Theo Bloomberg, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia hạn thỏa thuận cung cấp khí thiên nhiên qua đường ống. Diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh Tehran đang chịu nhiều sức ép đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng. Chi tiết hợp đồng cần được xác minh thêm.

4. Chính phủ Iraq đang thúc đẩy việc đưa các mỏ dầu còn tranh chấp về dưới quyền quản lý của chính quyền liên bang. Động thái diễn ra trước cuộc họp OPEC+ ngày 29/11, trong bối cảnh Baghdad muốn có cơ sở để đề xuất nâng hạn ngạch khai thác dầu mỏ trong năm 2027.

5. Trung Quốc đang có kế hoạch bổ sung khoảng 160 triệu thùng sức chứa dầu dự trữ trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục bất ổn. Theo Banking News, khoảng 600 triệu thùng dầu đã được rút khỏi các kho dự trữ toàn cầu kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng nổ.