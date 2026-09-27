'Điểm nóng' Trung Đông ngày 27/9: Ông Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran. (Ảnh: AFP)

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran và thông báo với các phụ tá thân cận rằng ông dự kiến ​​Washington sẽ nối lại các cuộc ném bom sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 3/11, tờ Wall Street Journal đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ.

2. Quân đội Iran cảnh báo rằng các căn cứ và lợi ích của Mỹ trên khắp Trung Đông sẽ bị tấn công nếu Washington có thêm hành động quân sự chống lại Tehran, trong bối cảnh căng thẳng leo thang về tương lai của cuộc xung đột và eo biển Hormuz.

3. Sau khi bác bỏ đề nghị ngừng bắn 7 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra căng thẳng địa chính trị mới và làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng sau khi chia sẻ một hình ảnh trên Truth Social đổi tên eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, thành "eo biển Trump".

4. Theo một báo cáo tình báo mật của Mỹ được cho là đã cung cấp cho Quốc hội Mỹ, Ả Rập Xê-út không loại trừ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân. Tờ Washington Post đưa tin về báo cáo này, được đưa ra hai tháng sau khi Mỹ và Ả Rập Xê-út ký kết một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự, có thể mở đường cho vương quốc này làm giàu uranium.

5. Liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tại Yemen cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng về phía Khamis Mushait của Ả Rập Xê-út.