(Ảnh minh họa: NBC News)

1. Tại Diễn đàn Aswan ở Ai Cập ngày 26/11, các quan chức Arab cảnh báo nguy cơ chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran tái bùng phát. Những bất ổn tại Trung Đông và khu vực Sừng châu Phi đang đe dọa hoạt động vận tải biển, chuỗi cung ứng hàng hóa và sự ổn định của thị trường năng lượng thế giới.

2. Cơ quan Điều phối hoạt động thương mại hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận một vụ nổ gần tàu chở dầu ngoài khơi Dubai. Toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại đối với con tàu hay môi trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

3. Theo Wall Street Journal, lượng dầu thô xuất khẩu của các quốc gia vùng Vịnh đã tăng trong tuần trước, nhưng xu hướng chung vẫn chưa thực sự khả quan. Những bất ổn tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, trong khi lượng dầu dự trữ tại Mỹ tăng góp phần giảm sức ép lên giá dầu thế giới.

4. Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami ngày 26/11 bác bỏ cáo buộc Tehran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân phục vụ các mục đích hòa bình, bao gồm sản xuất điện, nghiên cứu y học và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp.

5. Theo dữ liệu của Công ty phân tích thị trường Kpler được Reuters dẫn lại, hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh so với tuần trước. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các sự cố hàng hải liên tiếp được ghi nhận, còn tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đình trệ.