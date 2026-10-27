'Điểm nóng' Trung Đông ngày 27/10: Mỹ sẵn sàng nối lại chiến dịch tấn công Iran

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1. Ả Rập Xê-út cho biết cuộc hội đàm tại Tehran giữa Iran và các quan chức ba nước thuộc Liên minh Mecca nhằm mở rộng đối thoại, ngăn nguy cơ leo thang quân sự và tìm kiếm giải pháp chấm dứt khủng hoảng Trung Đông. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê-út làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê-út cho biết các cuộc thảo luận tại thủ đô Iran giữa các quan chức ba nước thành viên Liên minh Mecca, gồm Ả Rập Xê-út , Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm ngăn giao tranh tiếp diễn ở Trung Đông.

2. Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã vượt mốc 97 euro/megawatt giờ (MWh), mức cao nhất kể từ năm 2022, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về khả năng đảm bảo nguồn cung trong mùa Đông và những diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Trong phiên giao dịch sáng 26/10 (theo giờ địa phương), giá hợp đồng tương lai khí đốt chuẩn của châu Âu có thời điểm tăng tới 3,5%. Tại Amsterdam (Hà Lan), giá hợp đồng giao tháng gần nhất tăng 3,2% lên mức 96,88 euro/MWh.

3. Quân đội Mỹ đã chuẩn bị đủ lực lượng ở Trung Đông để nối lại chiến dịch tấn công nhắm vào Iran và đang chờ quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Theo CNN, ngày 25/10 các quan chức Mỹ tiết lộ rằng lực lượng của nước này ở Trung Đông đã sẵn sàng phát động các chiến dịch quân sự mới nhắm vào Iran. Phạm vi của các chiến dịch quân sự mới nhiều khả năng sẽ vượt xa các cuộc không kích ban đầu.

"Vấn đề không phải là liệu mệnh lệnh có được ban hành hay không, mà là khi nào. Điều này có thể xảy ra trước cuối năm nay, nhưng nhiều khả năng là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, mặc dù Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng", nguồn tin của CNN cho biết.

4. Ngày 26/10, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol (IEA) dự đoán thị trường năng lượng sẽ khó quay trở về mức trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông trong năm 2027.

Phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore, ông Birol cho biết ông nhận thấy khả năng thị trường năm tới sẽ khó trở lại như thời điểm trước khi cuộc chiến này bắt đầu. Vì vậy, ông kêu gọi tất cả các chính phủ và giới doanh nghiệp cần phải chuẩn bị sẵn sàng, coi an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu.

5. Xung đột Trung Đông đẩy cước chở dầu từ Mỹ sang châu Á lên tới 80 triệu USD mỗi chuyến, làm giảm lượng đặt mua và xáo trộn thị trường dầu toàn cầu.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy chi phí vận chuyển dầu thô bằng đường biển lên mức cao kỷ lục, có thời điểm tăng gấp 10 lần so với trước chiến sự. Giá cước tăng vọt không chỉ khiến hoạt động xuất khẩu dầu từ Mỹ sang châu Á sụt giảm mạnh mà còn làm thay đổi các tuyến vận tải và cơ cấu giá dầu trên thị trường toàn cầu.