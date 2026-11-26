Tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz. (Ảnh minh họa: Getty Images)

1. Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, tuyên bố mọi căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông vẫn nằm trong tầm hỏa lực của Tehran, bất kể chúng được di dời đến đâu.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đứng đầu Tổ chức Basij nhân dịp Tuần lễ Basij, tướng Abdollahi cho biết nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau cuộc chiến gần đây. Một phần đáng kể trong số này hiện vẫn chưa thể hoạt động trở lại như trước.

2. NBC News dẫn lời một quan chức Mỹ và nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nối lại các cuộc thảo luận nội bộ về khả năng tấn công giới chức cấp cao Iran.

Mặc dù được cân nhắc từ lâu, cách thức này được đưa ra thảo luận trở lại trong những tuần gần đây, khi Tổng thống Trump xem xét các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran.

3. Lực lượng Houthi hiện còn cách thủ đô lâm thời Aden của chính phủ Yemen khoảng 60km và đã có những động thái sẵn sàng tấn công thành phố này.

Theo Arab News, người phát ngôn quân đội Yemen Majed al-Nuzaili ngày 24/11 đã thừa nhận khả năng Houthi có thể tấn công thủ đô lâm thời Aden, trong bối cảnh lực lượng do Iran hậu thuẫn đã kiểm soát thủ đô Sanaa trước đó.

4. Cơ quan Quản lý Eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran thông báo bổ sung 26 tàu kéo vào Danh sách Không tuân thủ (NCL) với cáo buộc rằng những tàu kéo này cung cấp dịch vụ cho các tàu thuyền vi phạm quy định hàng hải do Tehran đặt ra tại eo biển Hormuz.

Trong số 26 tàu kéo bị đưa vào danh sách trên có hai tàu mang cờ Singapore là BRITOIL 21 và BRITOIL 72, thuộc Britoil Offshore Services, công ty cung cấp dịch vụ hàng hải ngoài khơi có trụ sở tại Singapore.

5. Theo Tasnim, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 24/11 đã tái khẳng định tầm quan trọng của chính sách dân số do cố lãnh tụ Ali Khamenei khởi xướng, qua đó kêu gọi giới trẻ Iran kết hôn sớm và sinh thêm con.

Trong tuyên bố của mình, lãnh tụ Iran cũng yêu cầu giới chức Tehran tạo điều kiện cho thanh niên kết hôn sớm, bảo đảm sức khỏe người dân, hỗ trợ sinh con, xây dựng văn hóa coi trọng gia đình và nhân rộng những mô hình gia đình thành công.