'Điểm nóng' Trung Đông ngày 26/10: Houthi và liên quân Ả Rập Xê-út tiếp tục vòng xoáy tấn công trả đũa

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1. Ngày 25/10, quân đội Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ phía trên thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam. Hãng thông tấn Tasnimđưa tin, chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ là loại LUCAS do Mỹ phát triển.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện mối lo ngại về nguy cơ tái diễn xung đột ở Trung Đông. Ngày 24/10, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể tấn công Iran ngay trong “ngày mai”, hoặc đạt được một thỏa thuận với quốc gia này.

2. Quân đội Mỹ đã âm thầm triển khai các đợt thu gọn lực lượng tại hàng loạt căn cứ quân sự trên khắp khu vực Trung Đông, bao gồm các cơ sở đồn trú ở Jordan, Qatar và Kuwait. Song song với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu các nhân viên ngoại giao cùng gia đình sơ tán khỏi Ả Rập Xê-út và chuẩn bị cho các đợt rút nhân sự tiếp theo tại khu vực vùng Vịnh.

3. Vào ngày 23/10, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo họ đã phê chuẩn việc trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung liên quan đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Theo các điều khoản của thỏa thuận trao đổi, tất cả dầu thô đã vay sẽ được hoàn trả cùng với các thùng dầu bổ sung, giúp bổ sung nguồn dự trữ của SPR mà không gây thêm chi phí cho người đóng thuế.

4. Ngày 24/10, lực lượng Houthi tại Yemen và liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau.

Houthi tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ả Rập Xê-út. Trong khi đó, liên quân tiếp tục không kích dữ dội các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, gây nhiều thương vong.

5. Iran đang đối mặt sức ép ngày càng lớn khi các tuyến giao thương đường bộ với những nước láng giềng bị siết chặt, trong bối cảnh vận tải biển và hàng không đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp phong tỏa và trừng phạt của Mỹ.

Ngày 21/10, Iraq đóng cửa khẩu Sheeb, tuyến kết nối các tỉnh sản xuất dầu lớn của nước này với Iran, với lý do tăng cường kiểm soát buôn lậu. Cuối tuần trước, Pakistan cũng chặn xe tải từ Iran tại 2 cửa khẩu Gabd và Taftan, viện dẫn yêu cầu an ninh.